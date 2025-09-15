Luis Enrique medita una nueva fórmula para dirigir los partidos del PSG tras probarla frente al Lens: "Lo controlas todo"

Luis Enrique se plantea seriamente cambiar su forma de dirigir los partidos, a raíz de lo que hizo este pasado fin de semana frente al Lens.

El técnico del PSG se pasó toda la primera parte en la tribuna de prensa: se mantuvo de pie, muy observante y utilizando unos auriculares con micrófono a través de los que se iba comunicando con los compañeros de su cuerpo técnico que se encontraban en el banquillo. Después, tras el descanso, bajó al césped y terminó el partido dirigiendo al equipo desde su lugar habitual.

A Luis Enrique le gustó y confesó tras el partido que no descarta repetir la fórmula: "Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico, es diferente, puedo controlarlo todo. Después, puedes dar la charla en el descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien", reveló.