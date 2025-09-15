COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

FÚTBOL

Luis Enrique medita una nueva fórmula para dirigir los partidos del PSG tras probarla frente al Lens: "Lo controlas todo"

Al técnico del PSG le gustó el resultado del experimento que probó este pasado fin de semana

Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, en el partido de Liga frente al Lens

CORDONPRESS

Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, en el partido de Liga frente al Lens

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura

Luis Enrique se plantea seriamente cambiar su forma de dirigir los partidos, a raíz de lo que hizo este pasado fin de semana frente al Lens.

El técnico del PSG se pasó toda la primera parte en la tribuna de prensa: se mantuvo de pie, muy observante y utilizando unos auriculares con micrófono a través de los que se iba comunicando con los compañeros de su cuerpo técnico que se encontraban en el banquillo. Después, tras el descanso, bajó al césped y terminó el partido dirigiendo al equipo desde su lugar habitual.

A Luis Enrique le gustó y confesó tras el partido que no descarta repetir la fórmula: "Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico, es diferente, puedo controlarlo todo. Después, puedes dar la charla en el descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien", reveló.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking