Castilla-La Mancha premia, con 19 galardones, el esfuerzo de las empresas y productos agroalimentarios de 2020

El titular de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha dado a conocer hoy los 19 galardonados en las diferentes categorías de los XXXI Premios Gran Selección que este año no han podido contar con una celebración presencial debido a la pandemia. Estos galardones representan los mejores productos agroalimentarios de la región y son los premios más antiguos existentes en Castilla-La Mancha.

El consejero ha querido felicitar a los 19 galardonados, que han sido elegidos por 110 catadores que han probado a ciegas las muestras de los productos, recibidas entre los meses de julio y septiembre, y tras los cuales está el esfuerzo de mucha gente que hace posible el milagro de la alimentación. También, se reconoce a la mejor industria de producción ecológica, galardón instaurado hace tres años.

En esta edición se ha contado con 538 muestras, un número ligeramente inferior, pero la esencia de la excelencia en la calidad ha estado presente en cada uno de los productos en sus diferentes categorías, como queso, azafrán, vino, jamón, pan de cruz o aceite.

El año próximo, ha anunciado el consejero, habrá también un premio específico para la mejor empresa de venta directa en Castilla-La Mancha. En este sentido, el consejero ha recordado que se aprobará en Consejo de Gobierno, “en previsiblemente diez días”, un decreto para facilitar la venta directa de productos agrícolas y ganaderos, en las explotaciones de agricultores y ganaderos, “y de manera directa”.

Los premiados en esta XXXI edición de los Gran Selección

El premio a la mejor industria de producción ecológica ha recaído en la Sociedad Agraria de Transformación Ecopistacho, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), nacida en el año 2010 por 20 socios cultivadores de pistacheros. Esta sociedad está formada por 23 productores de la comarca de La Mancha que cultivan 180 hectáreas.

A este respecto, el consejero ha destacado “el esfuerzo” del Gobierno regional con la producción ecológico, resaltando que este mismo viernes se han abonado ayudas por importe de 3,7 millones de euros, completándose todos los pagos de la campaña del FEAGA que han supuesto más de 35 millones de euros. De forma efectiva, ha proseguido, desde que se puso en marcha el programa de desarrollo rural se han abonado 185 millones de euros para más de 5.800 agricultores de ecológico.

En la categoría de vinos de calidad diferenciada, el premio al mejor blanco, ha sido para Corcovo Airen, de la empresa J.A. Megía e Hijos SL, de Valdepeñas (Ciudad Real), amparado en la DO Valdepeñas. El mejor rosado, para Antares, de Nuestra Señora de La Estrella SC Castilla-La Mancha, de El Herrumblar (Cuenca), de la DO Manchuela, elaborado con la variedad bobal. El mejor tinto de las añadas 2019 y 2018 ha recaído en Pedroheras Tempranillo-Syrah, de San Isidro Labrador SC Castilla-La Mancha, de Las Pedroñeras (Cuenca) de la DO La Mancha. El tinto de las añadas anteriores a 2018, en estos Gran Selección, es para Altos de La Finca, de Finca Constancia SL, de Otero (Toledo), amparado en la IGP Vino de la Tierra de Castilla. Y el mejor espumoso de la región en esta XXXI edición es para Lahar, de Bodegas Naranjo SL, de Carrión De Calatrava (Ciudad Real), amparado en la Marca de Calidad Diferenciada Cueva.

Queso, aceite, azafrán o berenjena, otras categorías premiadas

En la categoría de quesos de calidad diferenciada, todos ellos de la DO Queso Manchego, el premio Gran Selección al mejor semicurado, se lo lleva Montescusa, de Quesos Lominchar SL, de Corral de Almaguer (Toledo); y el mejor curado, es para Querta, de Quesos La Casota SL, de La Solana (Ciudad Real). El mejor queso semicurado artesano, ha recaído en Pasamontes, de Pasamontes Rústica SL, de Moral de Calatrava (Ciudad Real), mientras que el premio al mejor queso artesano curado, se ha otorgado a Ojos Del Guadiana, de Manchega Ojos del Guadiana SL, de Daimiel (Ciudad Real).

El mejor aceite de oliva virgen extra de calidad diferenciada 2020 se ha otorgado a Toletum, de Morlín SA, de Nambroca (Toledo), amparado en la DOP Aceite Montes De Toledo.

El premio Gran Selección al azafrán de La Mancha, ha sido para La Rosera, de Bealar SL, de Motilla del Palancar (Cuenca), amparado en la DOP Azafrán de La Mancha. Mientras que el mejor jamón serrano de Especialidad Tradicional Garantiza, es para 7 Hermanos, Cárnicas 7 Hermanos SA, de Valmojado (Toledo).

Conservas Calzado, Hijos de Isidoro Calzado SL, de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de la IGP Berenjena de Almagro, ha sido elegido como premio a la mejor berenjena de Almagro.

En la categoría de melón de La Mancha, el galardón 2020 ha recaído en JJF, de Agrícola José Juan Francisco SL, de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), de la IGP Melón de La Mancha.

Ajoman, de COOPAMAN SCL, de Las Pedroñeras (Cuenca), se alza con el premio al mejor ajo 2020, de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.

El Gran Selección de la categoría de cordero de calidad diferenciada, ha sido en esta edición 2020 para Carnes Solana, de Las Pedroñeras (CU), IGP Cordero Manchego.

Mientras, el mejor pan de la IGP Pan Cruz de Ciudad Real, se ha ido para la Panificadora Pedro Mateos CB, de La Solana (Ciudad Real).

Por su parte, el premio Gran Selección a los elaborados de carne de caza ha sido otorgado a Catedralfood (por su medallón de ciervo), de Catedral de la Caza SL, de Los Yébenes (Toledo).

