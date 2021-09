VOX recibe a Page con una pancarta y le exige que cumpla sus compromisos con Talavera

Miembros de VOX Talavera liderados por el Portavoz en el Ayuntamiento, David Moreno, y el concejal, Enrique Etayo, han recibido al Presidente Autonómico con una gran pancarta que recogía el siguiente mensaje “Page NO cumple sus compromisos con Talavera: Plataforma Logística, Suelo Industrial, Desdoblamientos de las entradas, Soterramiento del tren,…”

David Moreno ha explicado a los medios “que la paciencia ya se ha terminado, no vamos a consentir que Page y la Alcaldesa continúen engañando a los Talaveranos, son ya muchas las promesas y anuncios de Page que nunca se cumplen”, reiterando que “basta ya de engaños, Talavera tiene muchas necesidades y es la ciudad más abandonada de la Comunidad”

MORENO RESPONSABILIZA AL PSOE Y AL PP DE LA SITUACIÓN DE TALAVERA

Según Moreno “Talavera es la ciudad con mayor porcentaje de paro (de C –LM) desde hace una década, debería ser la prioridad del gobierno de Page y sin embargo es la ciudad olvidada y abandonada por el PSOE y el PP que han gobernado la Junta”.

Para VOX “la ciudad de Talavera no tiene nada que agradecer a Page, de todos los anuncios que hace no cumple ninguno. Donde está la lluvia de millones, los desdoblamientos de las entradas a Talavera, … En dos años la Junta solo ha repintado el Puente Reina Sofía y por fin están restaurando la fachada de la residencia de la Junta”, David Moreno ha reiterado que “desde VOX no vamos a cesar en reclamar proyectos generadores de empleos que es lo que realmente necesita Talavera”.

Ante el anuncio del pasado jueves del Alcalde de Illescas Jose Manuel Tofiño, sobre sus contactos con los responsables de los puertos de Sines (Portugal) y de Valencia, para desarrollar una plataforma logística en su localidad. Desde el grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Talavera exigen explicaciones a Emiliano García Page sobre su compromiso de desarrollar la Plataforma Logística en Talavera de la Reina. Moreno ha comunicado “hoy el Sr. Page viene a Talavera y le exigimos que explique en qué situación se encuentra la tramitación del desarrollo urbanístico de la Plataforma Logística de Talavera, es un compromiso de Page que nunca llega, pese a estar integrado en Pacto por la Recuperación de Talavera y su Comarca firmado en 2016”.

Ha recordado también que “la Alcaldesa, Page y Nacho Hernando suscribieron un Protocolo para impulsar la implantación y desarrollo de la Plataforma Logística en Talavera de la Reina el 29 de Enero de 2020, de lo que se desconoce si hay algún avance. Es el momento que Page y la Alcaldesa den explicaciones sobre los trámites realizados hasta la fecha de hoy, han pasado más de año y medio y no han vuelto a informar de ello”.

HARTOS DE ANUNCIOS DE PAGE, VOX EXIGE REALIDADES

Según Moreno “los talaveranos estamos hartos de anuncios y compromisos que nunca se cumplen, desde VOX Talavera exigimos realidades”, “Page solo viene a Talavera a dar anuncios mientras inaugura grandes proyectos en otras localidades como Amazon en Illescas, la Central de Hidrógeno en Puertollano,….” VOX alerta que “los incumplimientos de Page y los retrasos en el desarrollo hacen que cada día que pasa sin avanzar los trámites de la Plataforma Logística, más probabilidades hay de que se ejecute en otra localidad y Talavera vuelva a perder otro proyecto generador de empleo”

SUMISIÓN Y COMPLACENCIA DE LA ALCALDESA TITA GARCÍA

Moreno ha recordado “que desde el inicio de esta legislatura, (ya en el pleno del 5 de septiembre de 2019) hemos presentado varias iniciativas para avanzar en el desarrollo de la Plataforma Logística ante la total inactividad de la Alcaldesa Tita García, que en lugar de reclamar los compromisos firmados con Talavera demuestra continuamente su complacencia con Page”. “desde VOX no vamos a consentir que Page continúe viniendo a Talavera a reírse de los talaveranos, menos anuncios y más realidades, debe dar explicaciones sobre la ubicación de la Plataforma Logística, su tramitación y los avances realizados hasta la fecha”.

GARCÍA TRAMITÓ EN DOS AÑOS Y MEDIO LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ALCAZAR DE SAN JUAN

El portavoz de VOX también ha informado “que hace meses me desplacé al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y a la Consejería de Fomento donde pude comprobar en sendos expedientes que siendo Tita García Consejera de Fomento y su concejal de urbanismo, director general de Planificación lograron tramitar el desarrollo urbanístico de la Plataforma Logística de Alcázar en tan solo dos años y medio, la cuestión es ¿por qué ahora no han hecho lo mismo con la Plataforma de Talavera?”.