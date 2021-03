Frank Cuesta, el conocido naturalista y amante de las serpientes que se hizo muy popular por el programa de televisión Frank de la jungla, ha publicado un vídeo en su canal de You Tube sobre lo sucedido en un pueblo de Toledo, La Puebla de Montalbán, tras la picadura a un hombre de una serpiente de cascabel.

Si bien la información llegó a los medios como si se hubiese tratado de un hecho casual que le ocurrió a un “joven de 30 años” que paseaba por el campo, lo cierto es que según relata Cuesta en el vídeo “ese chico, no es un pobre chico. Este tío es un criminal, este tío es un delincuente, este tío es un terrorista, este tío es un despojo. No es una víctima. Esta gente trapichea con serpientes. Esta gente vende serpientes a cualquier inconsciente estos son los que venden serpientes a 30 a 50 € serpientes de cascabel y yo tengo un cabreo grandísimo porque nadie dice nada de esto. ¿Qué hay que callar o que esconder? ¿Porque es primo de un político, hijo de un juez? Este tío y sus amigos están poniendo en peligro a toda la sociedad”. El vídeo se titula #LaverdadsobrelaserpientedecascabelenToledo

El naturalista asegura que “mientras tenga esas serpientes, que son letales y mortales, está delinquiendo, es un criminal porque las está criando, las está vendiendo y las guarda en su casa y seguramente vaya en el coche con ellas para llevarlas aquí allá, a venderlas, a una exposición de estas así escondidas y un terrorista porque crean terror, ¿puedo salir al monte con mi perro? ¿Va a haber estas serpientes? porque en España siempre ha habido víboras pero es que ahora no sabes ni lo que te puedes encontrar con esta gentuza”.

MENTIRAS SOBRE LOS HECHOS

Con tranquilidad pero con rotundidad, Cuesta comenta que “estos, aprendices de Rambo pero con un toque de Barbie Superstar, no tiene los huevos de decir oye me ha mordido esta serpiente, la he cagado, tengo estas serpientes en casa. No, no. Se inventa una historia del monte, que si la serpiente, que si tal… y ¿qué pasó con la serpiente Santi? ¿La dejaste en el monte viva? ¿la mataste, la pusiste cerca de la carretera, la dejaste viva y la mató un coche que pasó porque encima? Sois unos mentirosos, terroristas, porque creáis terror, porque estuvieron buscando esa serpiente. Ponéis en peligro a la gente que está buscando esa serpiente, a las fuerzas de seguridad. Sois unos criminales.

El popular presentador continúa diciendo que “las 70 serpientes más venenosas del mundo han estado en mis manos. Pero han sido mostradas en bosques, en selvas, en ríos, en lagos, en mares, en desiertos, que es donde hay que ver esos animales. Yo cuando yo cuando enseño serpientes no estoy poniendo en peligro a nadie vosotros estáis poniendo en peligro a toda la sociedad porque esas serpientes son letales y puede matar a cualquier persona si se escapan y sabéis que se escapan si vosotros las tenéis hace tiempo y tenéis una destreza total y os muerden imaginaros Qué pasa si qué pasa si le muerde a otra persona se pone nerviosa y muere estáis poniendo en peligro a toda la sociedad. Poco está pasando y el problema es que cualquier día le va a morder a un niño o a alguien y la responsabilidad va a ser de los políticos y de estos degenerados”.

UN PELIGRO PARA TODA LA SOCIEDAD

Frank Cuesta asegura que “estas serpientes van a traer enfermedades. Estamos pasando un Covid en todo el mundo, los animales traen enfermedades, estas serpientes tienen garrapatas, muchas de ellas, que traen desde África, desde Asia, que son garrapatas letales para los humanos también”. De manera muy clara, el presentador se dirige a los políticos y en concreto a Sergio García Torres, responsable de la Dirección General de Derechos de los Animales, para pedir una ley específica para animales letales, para los animales peligrosos, “el que los tenga que le caiga un puro pero gordo, que se arruinen, y que vayan a la cárce,l porque son criminales. Hay miles de serpientes en España que pueden matar. Poco está pasando y el problema es que cualquier día le va a morder a un niño o a un familiar mío tuyo o a cualquiera”.

SI CONOCES UN CASO, DENÚNCIALO

Cuesta asegura que “todos en el pueblo sabían que tenía serpientes. ¿Por qué no lo habéis denunciado? Si no se hace una ley rápidamente va a pasar más. Hay mucho trapicheo, mucho, y esta gente está ahí y sabéis quiénes son. Tiene que haber una ley para que la policía o la Guardia Civil o quien sea pudiera agarrarles bien.”