La Unión de Motoristas denuncia al ayuntamiento de Talavera por multar en falsos pasos de cebra

El departamento de seguridad vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) ha denunciado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) y su Policía Local solicitando que se archiven todos los procedimientos sancionadores abiertos por estacionar "en los mal llamados pasos para peatones, al no serlo y por lo tanto faltar temerariamente a la verdad". Además, solicitan que se devuelva el dinero cobrado a los ciudadanos por sanciones anteriores en similares circunstancias.

En un comunicado, IMU explica que los hechos suceden en la Plaza Santa Leocadia, donde los agentes formulan denuncias a los ciudadanos por estacionar en pasos de peatones que no existen.

"Ante esta barbaridad técnico-jurídica", se ha procedido a remitir informe de denuncia a la alcaldesa, Tita García Élez, "para que se tomen las medidas solicitadas a la mayor brevedad posible y si es necesario, se pinten los pasos para peatones cumpliendo con la ley".

El informe emitido por el departamento de seguridad vial de la organización concluye que la infracción está cometida por los agentes de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones no denuncian los hechos que se denuncian en el presente informe y que, por obligación legal, deberían haberlo hecho y que, en todo caso, las infracciones están cometidas por el titular de la vía y no por los ciudadanos estacionando en un lugar que no está prohibido.

Según añaden, la marca de paso para peatones es una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada, lo que no coincide con lo que hay en esa zona de Talavera de la Reina.