El talaverano, ganador de un Goya, consigue en 1 semana el dinero para grabar su siguiente documental

Hace 2 años el talaverano Julio Pérez del Campo y el mallorquín Carles Bover consiguieron a través del cortometraje documental GAZA ser un altavoz para Palestina gracias al apoyo de muchas personas y el eco mediático del Premio Goya.

Ahora inician un nuevo proyecto documental, esta vez en Benín, ubicado en pleno Golfo de Guinea, para mostrar la realidad de la infancia beninesa.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Julio Pérez del Campo

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Para realizar este nuevo proyecto han lanzado una campaña de crowdfunding, a través de la plataforma social Goteo, para poder poner en marcha el documental con el apoyo de todas las personas que quieran colaborar y hacer realidad este documental. Y en menos de una semana "hemos conseguido alcanzar el objetivo mínimo necesario para poder poner en marcha el documental ‘Benín, el crepúsculo de los niños esclavo’.

"Sabemos el esfuerzo que ha supuesto llegar a estos 9.500 € en estos momentos económicos tan difíciles para mucha gente y por eso no podemos dejar de dar las gracias por cada una de las 125 aportaciones que han hecho posible conseguirlo".





Benín es uno de los países más pobres del mundo, con una edad media de 17 años, donde los niños se enfrentan a grandes dificultades y grandes retos. Según diferentes informes, más de 40.000 niños son vendidos o cedidos para hacer trabajo esclavo cada año. Puedes conseguir un niño por menos de 30 euros.

"A los bebés que nacen de espalda o con pelo, se les señala de por vida o les asesinan"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Existen otros muchos problemas, como los niños brujos. Bebés que, por el hecho de nacer de forma poco habitual, como nacer de espaldas o tener dientes, son estigmatizados para toda la vida, cuando no directamente asesinados.

Pero el proyecto no sólo se enfocará en la cara B del país, muchas veces los documentalistas tratan temas muy crudos sin mostrar que existe otra realidad. Entre otras cosas esto ha hecho que se tenga una visión bastante distorsionada de lo que es África. La juventud beninesa se enfrenta a grandes retos y ha sido capaz de mejorar las perspectivas de vida para los próximos años. Este documental pretende dar voz a la infancia de Benín, una generación que se reivindica así misma y que mira con gran interés el futuro y la transformación del país.

"El objetivo es conseguir unos 50.000 euros. Empezamos a grabar en julio"

Los directores afirman que, si tienen que hacerlo sin financiación lo harán igualmente, como ya hicieron con GAZA consiguiendo un fuerte impacto y sensibilización, pero sin este apoyo obviamente no será lo mismo. Saben que son momentos económicos muy difíciles para todo el mundo, pero creen que este proyecto tiene que ser de todas y de todos. Por eso, cualquier persona que no pueda donar, con sólo meter un euro de manera simbólica ya aparecerá en los títulos de crédito del documental. "No podemos darnos por satisfechos, necesitamos seguir sumando para que todas las historias que consigamos documentar en Benín puedan tener voz en una película documental, y para ello debemos tratar de alcanzar el objetivo óptimo de 50.100 €".

Con este objetivo óptimo podrán cubrir desde las necesidades más básicas como realizar la traducción de todos los materiales y el subtitulado del documental, la postproducción de sonido, la corrección de color o la banda sonora. Así como las necesidades menos conocidas, pero a su vez más importantes, como son los gastos destinados a la promoción y distribución del documental para dar a conocer la realidad de la infancia beninesa al máximo de personas posible.





[ENLACE CAMPAÑA CROWDFUNDING] https://www.goteo.org/project/ninos-esclavo-benin