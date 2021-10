Un talaverano espía de cerca al volcán Cumbre Vieja

Esta misma mañana regresaba a la Palma, tras pasar el fin de semana en casa, para continuar junto a sus compañeros del Instituto Geográfico Nacional vigilando de cerca el volcán Cumbre Vieja.

En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" hablábamos con el talaverano y vulcanólogo Rubén López en el mismo aeropuerto de La Palma.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

"Aunque estuve 10 días en La Palma, me marché el viernes y ahora acabo de llegar. Las novedades de las últimas 4 horas no las tengo, la situación sigue estable aunque la erupción sigue en marcha con una gran expulsión de material. En los últimos tres días se han incrementado los movimientos sísmicos y hay que vigilar las coladas para ver qué dirección toman y esperando que no sufran variaciones laterales y sigan llegando al mar".

"Hay veces que sentimos miedo, como la madrugada que una gran explosión abrió de repente la puerta "

El equipo ha instalado una estación con una cámara visual y otra térmica muy cerca del cráter y están refugiados en el sótano de la iglesia de El Paso donde tienen un Centro de Vigilancia "todos los días recogemos material del volcán y mediciones como la temperatura de la lava y muestras de agua". Las jornadas son eternas, de más de 18 horas y simplemente cenar se convierte en una odisea "Es que estamos hablando de los primeros días de la erupción y hacía 50 años que no se producía, con explosiones continuas y muy complicada para la ciudadanía de aquella zona de los municipios de Los Llanos, Tazacorte y El Paso, donde la gente está viviendo un auténtico drama".

"Es curioso con el trabajo tan cualificado que hacemos que se haya hecho viral la anécdota de salvar a unas gallinas"









El sótano de la iglesia que le ha cedido el párroco tiene una gran cristalera donde en todo momento pueden ver la erupción del volcán y que en algunos momentos les ha dado mas de un susto "Una noche tumbado en la cama, sobre las dos de la madrugada se abrió de repente la puerta por una fuerte explosión y lo cierto es que nos inquietamos mucho". También son muy comprometidos los momentos en los que se tienen que acercar a la lava para recoger muestras.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de la importancia de su trabajo técnico al pie del volcán, curiosamente la que se ha hecho viral en las redes sociales ha sido el momento en el que Rubén salva a unas gallinas "Con el trabajo de alta cualificación técnica que estamos llevando a cabo, parece que esto ha sido lo más mediático, pero es verdad que nosotros hacemos cualquier tipo de trabajo que haya que hacer y en ese momento estábamos muy cerca del cráter del volcán, a unos 300, 400 metros muy cerca de la colada y de repente aparecieron 3 gallinas que llevaban mucho tiempo sin ver a nadie ni comer y no se separaban de nosotros. Yo en Talavera tengo gallinas y las cogí y las metí en el coche para entregarlas a un equipo de voluntarios que están recogiendo animales".









A Rubén le quedan por delante otros siete días para seguir recogiendo muestras y estudiar el comportamiento de este volcán que no cesa de escupir fuego.