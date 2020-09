Talavera tendrá una gran pintura dedicada a los sanitarios y otros héroes de la pandemia

El equipo de Gobierno ha anunciado la recreación en pintura de una imagen dedicada a los sanitarios y otros colectivos de trabajadores anónimos, un proyecto que “rendirá homenaje a estos sectores que han sido y están siendo fundamentales en la lucha contra el Covid-19”, siempre trabajando y colaborando desde la primera línea desde que se originó esta pandemia, tal y como ha avanzado el concejal de Juventud y Festejos, Daniel Tito, en la sesión plenaria de este jueves. (EN PORTADA IMAGEN DE ARCHIVO. NO SERÁ ESA LA RECREACIÓN)

El también viceportavoz municipal ha añadido que el Gobierno municipal viene trabajando, ya que “confiamos en el arte urbano” al igual que en los procesos artesanales de la cerámica con los que la Unesco reconoció a Talavera y Puente del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En esta línea, el edil ha dicho que, “todas las diferentes disciplinas y manifestaciones artísticas se retroalimentan”, trasladando que hay asociaciones y colectivos de jóvenes que ya han dado a conocer su interés de plasmar su arte en muros, fachadas o cierres, siendo un “medio de expresión y canalización”.

Embellecer espacios degradados y que sus beneficios redunden en la artesanía, el turismo o el comercio de Talavera

Además de esa manifestación artística, Tito ha mencionado la doble consecuencia en positivo de “embellecer diferentes espacios degradados en diferentes puntos de la ciudad y dotando a la ciudad de la mejor imagen”.

Este tipo de acciones, que se iniciarán con esa recreación, también servirán para que redunden en pro de la artesanía, el turismo o el comercio, “mejorando la imagen de todos los barrios y potenciando el atractivo turístico” de la Ciudad de la Cerámica; es decir, negocios de comerciantes y hosteleros que se verían favorecidos por nuevos visitantes, a su vez atraídos por esta iniciativa.

Esta actuación es “fruto de la apuesta decidida por colectivos artísticos” de la ciudad, cuyo éxito también radicará en la participación y colaboración ciudadana, a través también de las asociaciones vecinales y con la implicación de los artistas locales. En este sentido, ha aseverado que desde el Ayuntamiento se va a trabajar para “favorecer la participación de todos para llevar a buen puerto estas acciones, en las que todos seamos aliados en el proceso”.

Trabajo por el patrimonio cultural y artístico de la ciudad, como la rehabilitación de diferentes tramos de muralla o para que el Puente Viejo sea BIC

En términos generales, se ha referido al trabajo desde diferentes áreas del equipo de Gobierno para mejorar el patrimonio cultural y artístico, como por ejemplo se ha hecho esta semana con el inicio del expediente para declarar el Puente Viejo como Bien de Interés Cultural (BIC), que además será iluminado por Iberdrola. El esfuerzo inversor también se está evidenciando en la rehabilitación de diferentes tramos de muralla de la ciudad, como El Salvador, El Charcón o Entretorres, así como otras acciones potentes como se anunció para los Jardines del Prado. De esta forma, ha salido adelante la proposición de Ciudadanos relativa a la creación del proyecto para dar color y mejorar diferentes calles y edificios de la ciudad.

Cumplir la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Transparencia

Con el voto unánime de todo el Pleno ha obtenido luz verde la proposición para presentar la contabilidad de los grupos políticos en sesión plenaria, y en la que el Grupo Municipal Socialista ha sumado la enmienda que incluye la declaración anual de bienes del año anterior. Según ha explicado la portavoz municipal, Flora Bellón, es “cumplir la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Transparencia”, y, al final, “consolidar cuestiones que ya vienen establecidas en la normativa”.

La edil ha considerado que “los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gasta el dinero”. Igualmente, ha explicado que el Grupo Socialista tiene la contabilidad presentada a Intervención, por lo que solo sería darla también traslado al Pleno en el mes de enero. Bellón ha recordado que el PSOE ya presentó una proposición, que fue aprobada por unanimidad en el anterior mandato, para desarrollar una ordenanza para acceder a la información del Ayuntamiento con mayor transparencia. “El señor Serrano (portavoz del

Grupo Municipal del PP) va ahora poniendo deberes, pero su equipo de Gobierno no hizo nada” con esta moción que todos apoyaron en Pleno, ha finalizado.

El Ayuntamiento controlará y vigilará el cumplimiento de las medidas sanitarias prescritas

Sobre la proposición de la concejala no adscrita para elaborar una ordenanza con medidas de seguridad y prevención en el marco de la pandemia, la portavoz municipal ha considerado que “las acciones de tipo sanitario no corresponden al Ayuntamiento, sino a las autoridades sanitarias del Gobierno regional y nacional”, mientras que el Consistorio apoyará y complementará con la vigilancia y el control para su cumplimiento.

Flora Bellón ha manifestado que ya existe una ordenanza que regula la convivencia y el ocio, prevista para vigilar que no haya incumplimientos en determinadas acciones, como ruidos o que no se beba alcohol en la vía pública; pero que en el ámbito sanitario debe ser la autoridad competente quien legisle y regule. Por eso, se ha referido a que el incumplimiento de esas medidas de prevención “se sancionará” conforme a lo establecido por la administración de Salud Pública de la mano de la Policía Local, tal y como viene haciéndose en casos de no llevar mascarilla, en reuniones que superen el aforo permitido o respecto a beber alcohol en la calle o el cierre de los locales.

Para concluir, la portavoz ha comprometido el esfuerzo, que ya se viene haciendo, para que “se tengan en cuenta todas estas prescripciones”, ya que “la situación de la pandemia es algo generalizado y sobra entrar en partidismo cuando se habla de algo así”.