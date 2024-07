"Sin aire acondicionado y sin cortinillas se van a morir". Así van los viajeros de Talavera a Toledo

No ha sido la solución que esperaban. Hablamos de los viajes en autobús de Talavera de la Reina a Toledo y de Toledo a Talavera, las dos ciudades más grandes de la provincia que aún siguen sin estar conectadas en condiciones a pesar de que la prestación de este servicio, desde el lunes, ha cambiado a la nueva adjudicataria, la empresa Monbús. Desde la plataforma del transporte de Talavera denuncian numersoas deficiencias. Su portavoz, Rosa de los Ríos ha contado a COPE que no hay taquillas, no hay abonos físicos, es todo digital. “Hay muchas personas, evidentemente mayores, que no van a poder utilizarlo. No hay máquinas expendedoras donde coger un billete dentro de la estación. Hay tres horas solo de antelación para poder sacar un billete y poder viajar a través de Internet. Hay muchísimas dificultades en la app porque no funciona en condicione y además es muy compleja la página”.

Ayer comenzó el servicio de la nueva adjudicataria de la línea “y lo peor es que los autobuses no llevan ni aire acondicionado ni tienen cortinas para protegerse del sol. Así no se puede viajar, hemos retrocedido 30 años, en esas condiciones no pueden salir de trabajar unas personas a las 3 de la tarde, subirse en un autobús sin aire acondicionado y sin cortinas y venir hasta Talavera. Se van a morir por el camino. Esto no lo podemos tolerar”.

Los usuarios han hecho un escrito que enviarán a la administración responsable y se ha inciado una recogida de firmas para que cambie esta situación. De los Ríos comenta que como portavoz de la plataforma ha enviado un e-mail a la Dirección General de Transporte de Castilla-La Mancha “diciéndoles que así no, que así no se puede viajar”.

El lunes, según la portavoz, se pusieron dos autobuses de 70 plazas, que es lo que contemplan los pliegos de licitación, “pero luego había uno de 40 plazas que estaba a las 15:30 en el hospital de Toledo para recoger a las personas que salían. Evidentemente no pudieron viajar todas. No hubo problema porque una gran mayoría de ellos fueron con sus coches particulares. Pero esto no puede continuar, necesitan un transporte público adecuado. No se puede estar viajando todos los días en un coche particular para ir a trabajar a Toledo. Entonces hay que poner soluciones inmediatas y revertir esta mala situación rápidamente”.

Recuerda Rosa de los Ríos que éste es el único medio de transporte que hay entre Toledo y Talavera. “No hay otro. No tenemos tren, no tenemos nada más, solo el autobús. Hay cientos y cientos de personas que se trasladan todos los días por motivos laborales, por motivos médicos, para hacer gestiones administrativas, debido a que todo eso aquí, en Talavera, no lo tenemos”. La situación se agravará cuando regresen los estudiantes de las vacaciones de verano.