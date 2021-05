Serrano lamenta que el gobierno de Talavera solo haya colocado 12 azulejos frente a los 27.000 del PP

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha valorado el apoyo que el equipo de Gobierno de Tita García Élez ha realizado al sector cerámico "en casi dos años de gobierno, que se salda con la instalación de 12 azulejos frente a los 27.000 que instaló el Partido Popular".

En el Debate del Estado de la Ciudad ha resaltado que el mejor resumen de estos dos años de mandato de los socialistas es que “a Agustina García le gusta más el vinilo que la cerámica”; mientras el PP instaló 11 murales, “la alcaldesa ha sido incapaz de colocar uno que ya está hecho sobre Vulcano; “ni siquiera ha repuesto los azulejos de los maceteros rotos por accidentes de tráfico”.

El portavoz ha reseñado que el Partido Popular peleó para que se consiguiera la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para la cerámica talaverana; “un logro que es de toda la ciudad”. Sin embargo, ese distintivo no se ha aprovechado, ya que el 2020 resultó un año en blanco para la promoción de la cerámica “y 2021 lleva el mismo camino”.

Muy relacionada con la cerámica es el área de patrimonio, donde los socialistas “pueden sacar poco pecho”, ya que han heredado la declaración del Conjunto Histórico. En el caso de Entretorres “es un proyecto que dejó hecho el PP y que contó con la colaboración de la Diputación”.

Tristemente el equipo de Agustina García ha perdido inversiones como la del 1,5 por ciento cultural y la subvención Richard Driehaus, “y queremos saber si van a concurrir a otras subvenciones como a las de los Planes de Sostenibilidad Turística de Destinos del ministerio”.

Otra de las “joyas patrimoniales” son los Jardines del Prado, pero el reemplazo de los azulejos del pórtico de la Basílica “sigue demorándose; a pesar de que el Partido Popular dejó el proyecto hecho y la financiación conseguida con la EDUSI.

SECTOR PRIMARIO

“Ustedes no pelean por la modernización de los regadíos”, ha aseverado el portavoz ha aludido a los 12 millones de euros que consiguió el Partido Popular para la elevación del arroyo de las Parras.

“Queda mucho por hacer por el sector primario”, ha reconocido Serrano, que ha lamentado que los socialistas rechazaran propuestas para ayudar al sector vacuno lechero. El ninguneo a este sector también se aprecia en el abandono de Talavera Ferial: “siendo usted alcaldesa esperábamos que la Junta aportase lo mismo que a Farcama o Fenavín, pero no ha hecho nada, y ese revulsivo que iban a dar al calendario ferial se ha quedado vacío, como todos los anuncios de Page, que tampoco quiere participar en el patronato.

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Del sector primario no es del único del que no se preocupa el PSOE, ha señalado el portavoz, que ha recordado el abandono que ha sufrido el comercio y la hostelería durante esta pandemia.

Seis mil euros, una irrisoria cifra, es lo que ha destinado el equipo de Gobierno para comerciantes, “que han dado una lección poniendo de su parte 50.000 euros para la I Feria de la Ganga e incentivar las compras. El equipo de Agustina García “no puede decir que haya hecho nada más, a excepción de poner trabas, cero colaboración y demora en las autorizaciones”.

Los bares apenas han recibido apoyo del Ayuntamiento a excepción de la exención de tasas de terrazas y basuras; unas bonificaciones que no han llegado a todos los hosteleros que también han sufrido el cambio en la normativa impulsada por el Gobierno regional, que les ha llevado a muchas pérdidas en compra de género y contrataciones por falta de previsión.

CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS

Santiago Serrano ha criticado el gasto de 43.000 euros “en una Mondas fake” que no se pudieron celebrar “y además no tuvieron repercusión, no hubo turistas ni seguimiento online, pero el PSOE lo soluciona todo con banderolas y vídeos”.

DEPORTES

Sobre Deportes Serrano ha destacado que la pista de atletismo, “fue un proyecto que dejó encaminado el anterior equipo de Gobierno” por lo que los socialistas “se lo ha encontrado hecho y se han colocado la medalla de la homologación, no sin despreciar el trabajo técnico heredado sin el cual no habría pista”.

"Poco han hecho por el deporte en la ciudad, ha dicho el portavoz que ha apuntado que García Élez no ha invertido nada en el Cerro Negro, y el último Mundial de Motocross ha sido el conseguido por el PP"

No ha sido la única promesa incumplida, según los populares, ya que el Centro de Alto Rendimiento de Piragüismo fue prometido por Page en 2017 y debería haber estado listo en 2018, “aunque ya lo había anunciado José Francisco Rivas en 2010”.