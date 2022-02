Sandra Sánchez se retira. Estas son las razones

Sandra Sánchez, "la mejor karateka de todos los tiempos" se retira.

La talaverana lo ha ganado todo. En el año 2021 fue pentacampeona al ganar Europeo, Nacional, Juegos Olímpicos, Premier y Mundial. En lo más alto de su carrera, la karateka de la "eterna sonrisa" deja la alta competición porque quiere disfrutar de otras cosas. Así lo ha contado a COPE en una entrevista en la que nos da las claves de esta retirada que hará que el 2022 sea el último año en el que va a competir.

"Sí bueno, ya había comentado que quería hacer los últimos campeonatos este año porque el año pasado no había habido público y bueno tampoco quería despedirme sin el público así que quería hacer como tres escalones el Campeonato de España para que para viajar toda la familia los amigos y es la manera más fácil de que puedan venir a verme el Campeonato de Europa para que el último campeonato que puedo viajar con todo el equipo nacional y luego los Juegos Mundiales que el equipo nacional no viaja porque solo vamos los clasificados que solemos ser dos o tres participantes de España, pues para despedirme también de mis rivales, compañeras, amigas de todos estos años, que con ellas he vivido pues los momentos más intensos. Y eso serían un poco los tres escalones para despedirme de la alta competición".

COPE: La pregunta es simple: ¿Por qué?

SANDRA: "pues porque quiero disfrutar también de otras etapas de la vida y eso que de ésta disfruto muchísimo pero creo que es el momento. Que quiero hacerlo además así de esta forma bonita y especial para también poder regalarles mi kárate a la gente que me ha acompañado durante todo este tiempo y empezar otra etapa también pues disfrutando del karate pero desde otra perspectiva".

COPE: ¿Quieres ser entrenadora?

SANDRA: "pues seguramente siga transmitiendo, a todo el mundo que quiera, pues todo lo bonito que yo he vivido, el poder viajar alrededor del mundo pero eso dar un seminario, estar con la gente y luego disfrutar del país y poder quedarse. No como ahora que viajo en plan hotel- pabellón y apenas conozco los lugares a los que voy. Entonces, pues que todo lo bueno que me da el kárate me sirva para disfrutar de todos mis compañeros alrededor del mundo".

COPE: Y ¿Te has planteado ser "mamá" o eso no ha influido?

SANDRA: "De momento, quiero seguir terminando este año y voy tomando las decisiones según va llegando el momento. Evidentemente, es algo que está en la cabeza pero que no hay una decisión ni para sí, ni para no, ni para cuando. Dejo que el momento vaya sucediendo".

Sandra Sánchez es una karatecaespañola, considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino después de permanecer durante seis años seguidos como líder del ranking mundial. Posee la Triple Corona ( Campeona de Europa, del mundo y campeona Olímpica) En noviembre de 2018 ganó el campeonato mundial de kata femenino y revalidó el título en 2021. También ha sido campeona de Europa en seis ocasiones consecutivas (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021), y la primera campeona olímpica de la historia de karate en su modalidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.1 En 2017 recibió el Premio Nacional del Deporte de España. Ha entrado en el libro Guinness de los récords, por su número de medallas en el circuito mundial.

Nació en Talavera de la Reina en 1.981 y es desde 2.019 Hija Predilecta de esta ciudad. Ha recibido numerosos premios, entre otros, los premios COPE.