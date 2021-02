Sergio Mella, Director General de Mensajeros de la Paz, la organización responsable de la Residencia de Mayores “El Salvador” de Lagartera ha lamentado el fallecimiento de 7 usuarios de este centro por Covid-19 tras el brote que se ha extendido en los últimos días.

En declaraciones a COPE ha recordado que hay cuatro usuarios graves ingresados en el Hospital Nuestra Señora del Prado y que el resto de los contagiados, 77 de los 78 residentes, presenta distinta sintomatología.

Mella ha indicado que se están aplicando los protocolos pertinentes para mantener bajo control la situación “todo lo controlado que se puede tener lo que tiene difícil control”. En cuanto al personal “hay 12 de baja, que por suerte y tesón son bajas que se han podido cubrir”.

En las dos primeras olas, esta residencia “ha estado completamente libre de Covid-19 y en esta tercera el virus ha entrado6 días después de la vacuna”. Sin embargo el responsable ha asegurado que “no, no creemos que la vacuna sea la causa. A nivel personal, no creo que haya sido por la vacuna que está para salvar vidas y no para contagiar a residentes, pero el dato es que los síntomas empezaron cinco o seis días después de la vacunción. Creo que es una casualidad, no consecuencia de la vacuna”.

Sobre las razones del brote ha comentado que “a lo mejor algunas de las personas que iban a vacunar era asintomáticas y lo han traído o a lo mejor alguno de los trabajadores era positivo y coincidió que se contagió en una fecha similar a la de la vacuna, pero no que sea la vacuna ni mucho menos. Nosotros estamos encantados de vacunarnos dentro de nuestras residencias y cuanto antes se vacuné toda la población mejor”.

Sí cree, sin embargo, que haya influido el hecho de en esta residencia no se había dado ningún caso ni en la primera ni en la segunda ola “por lo que estamos viendo, y esto no es un dato científico sino simple observación, a nivel de Mensajeros de la Paz en las casi 100 residencias que gestionamos dónde ha habido más virulencia y más fallecimientos que lamentar ha sido en la primera ola. La segunda y tercera han sido más livianas, pero es verdad que esta tercera ha afectado a las residencias donde no había afectado previamente además contagiándose casi por completo y fíjate que estábamos ya muy cerquita de la meta porque ya nos faltaban semanas para estar inmunizados, pero donde entra se expande mucho más rápido; no sé si tiene que ver con el tipo de cepa que haya entrado”.

Por último, Mella ha comentado que enn todo momento han recibido el apoyo de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia del Área Integrada de Talavera.

El alcalde de la localidad, Sergio Alía, ha pedido a Sanidad PCR para todo el pueblo.