Principio de acuerdo para la recuperación del Camino Natural Vía Verde de La Jara

El subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y responsables de la Diputación de Toledo y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) han alcanzado esta mañana un principio de acuerdo para resolver la situación actual del Camino Natural Vía Verde de La Jara.

En el encuentro, organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), las seis entidades participantes han coincidido en la necesidad de volver a poner en valor este antiguo trazado de ferrocarril que, que desde 2018 -año en el que se disolvió la Mancomunidad de municipios de la Vía Verde de la Jara-, ha arrastrado graves problemas de mantenimiento y ausencia de gestión.

Mientras se procede a resolver los compromisos formales necesarios para reestablecer las condiciones óptimas del trazado, el primer acuerdo de las partes ha sido el cierre provisional de la ruta e instar a las administraciones locales, empresas organizadoras de viajes y eventos, y a la ciudadanía en general, a no hacer uso de la misma. De modo que no está permitido circular por la vía, siendo de total responsabilidad de los que no respeten esta advertencia.

Entre tanto, se trabaja ya en varias líneas de avance: en la firma de un acuerdo de cesión de la traza ferroviaria entre la Diputación Provincial y Adif, y en la redacción de un proyecto técnico constructivo por parte de la Diputación, que será trasladado al MAPA para su análisis, y en el que se estudiará la mejor fórmula para conseguir la inversión y ejecución de obra necesaria por parte del Programa de Caminos Naturales del Ministerio.

Con el encuentro de hoy se ha puesto de manifiesto la voluntad de los diferentes representantes en seguir abriendo todos los cauces precisos para devolver a la comarca toledana de la Jara uno de los principales activos que tiene este territorio marcado por la despoblación.

Los representantes que han acudido a la reunión, además del subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, son: Carmen Yagüe, asesora de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Carolina García, coordinadora de Área de la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del MAPA; Mari Cruz Nieto y Dolores Rodero, responsables del Área de Patrimonio y Urbanismo zona centro de ADIF; y Roberto Soto y José Carlos Rodríguez Parra, jefe de Gabinete y director del Área de Cooperación e Infraestructura de la Diputación Provincial de Toledo. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha estado representada por su director gerente, Jose Carlos Domínguez, por Vicente Yerves, director de Actividades y responsables del Área de Vías Verdes.

