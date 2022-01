En plena polémica por las macrogranjas, un pueblo de Toledo acoge el lanzamiento de un chorizo 100% vegetal

La empresa emergente catalana Heura ha elaborado y lanzado este lunes al mercado un chorizo 100 % vegetal, coincidiendo con el día del patrón de los animales, san Antón, y la celebración de la matanza del cerdo en muchos municipios españoles, que ha sido probado en Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), una localidad de apenas 500 habitantes, muchos de ellos dedicados a la ganadería y productores de chorizo.



Según ha informado Heura, empresa dedicada a la alimentación basada en plantas y a promocionar que no se consuma carne, creada por los activistas Marc Coloma y Bernat Añaños, hoy ha lanzado el nuevo producto, que es un chorizo "con todo el sabor y la textura de los productos tradicionales de carne de cerdo", pero hecho con vegetales.



Antes de su comercialización, la empresa de carne cien por cien vegetal sometió el "chorizo" a una prueba de sabor en el pueblo de Aldeanueva de Barbarroya, donde, en una cata a ciegas comprobaron que el chorizo vegetal sabe a chorizo animal "pero con perfiles nutricionales mejorados, una mayor sostenibilidad y sin crueldad animal", han destacado los responsables de la empresa, que aseguran que los que han probado el nuevo producto no lo distinguen de un chorizo hecho de carne de cerdo.



El chorizo vegetal está elaborado a base de proteína de soja y contiene un 58 % menos de grasa y un 80 % menos de grasas saturadas que la carne de cerdo.



La empresa ha destacado que, además, este chorizo vegetal, que vende a 3,99 euros en versión congelada y refrigerada, no contiene glutén, tiene un alto contenido en vitamina B12, proteínas y fibra y cada ración produce hasta un 77 % menos de emisiones de CO2 en comparación con una ración de carne animal.