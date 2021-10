La mayoría de los padres están de acuerdo en ponerles la vacuna anti Covid-19 a menores de 12 años

El Comité científico estadounidense recomienda la vacuna Pfizer contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años. Una vacuna que podría estar disponible la próxima semana para este grupo de edad.

Este grupo de expertos estiman que los beneficios de la vacuna para los niños superan los riesgos.

En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias espera que antes de que finalice este año se conozca la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre los ensayos de Pfizer y Moderna para autorizar una inoculación de la vacuna pediátrica contra el coronavirus.

En cualquier caso y cuando llegue el momento la decisión de que los niños se pongan o no esta vacuna dependerá de la decisión de los padres. Nosotros hoy nos hemos querido adelantar y hemos salido a la calle para preguntarte





"Yo sí pienso ponerle la vacuna a mi hija"

Los padres consultados por “Herrera en COPE CLM” están de acuerdo, en su mayoría, con ponerles la vacuna a sus hijos “Yo como madre de un niño menor de 12 años me parece muy bien que se les vacune y confío en el buen resultado que estamos teniendo”; “Mientras que no estemos todos vacunados, incluidos los niños siempre le daremos una opción al virus para poderse esconder y mutar y no es bueno para la sociedad”; “Nosotros no somos quién para decidir si se pone la vacuna a los niños, para eso hay profesionales que lo determinan”. “Yo sí se la pienso poner a mi hija porque es fundamental como el resto de las vacunas”.

"Yo no vacunaría a mis hijos, la vacuna es experimental y no conocemos los efectos secundarios a largo plazo"

Aunque hay alguna opinión en contra de vacunar a los menores “Yo no vacunaría a mis hijos porque aunque contraigan el coronavirus, ya sabemos que son asintomáticos y la vacuna no deja de ser experimental, de la cual no sabemos los efectos secundarios a largo plazo”.





La última opinión la recogemos de una madre que al mismo tiempo es profesional sanitario“Recomiendo totalmente la vacunación a todas las edades, especialmente ahora en menores de 12 años porque es el grupo de población que ahora está sin vacunar y para conseguir la inmunidad de grupo. Igualmente creo que cuando una vacuna sale al mercado está testada y es segura”.

"Hay muy pocos casos graves en niños, probablemente no sea necesario vacunarles"

También hemos hablado con los expertos, en este caso con la Doctora María Garcés, pediatra e investigadora adscrita al área de vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana que nos cuenta que todavía es pronto para decir nada al respecto pendientes de lo que decida la Agencia Europea del medicamento. Aunque podría ser que no fuera necesario “este virus, probablemente no vaya a desaparecer nunca, se quedará entre nosotros, pero como a los niños solo les afecta de manera leve se está reflexionando sobre la necesidad de inocularles la vacuna, quizá no haga falta”.





Lo cierto es que la incidencia en los más pequeños y los síntomas son mucho más leves que en los adultos “Hay muy pocos casos graves en los niños, igual que sucede con la mortalidad de esta población y sólo sucede en casos en los que el niño tiene algún factor de riesgo y en este momento la incidencia está siendo muy baja”.





No ocurre igual con los catarros que han aumentado considerablemente este año entre los más pequeños “estamos viendo muchísimos más catarros producidos por otros virus que el año pasado curiosamente habían desaparecido y en este momento están volviendo a circular”.









Y otro dato curioso. Según la Doctora Garcés, no son los niños, que todavía no están vacunados, los que contagian a los mayores, sino todo lo contrario “Igual que sucedía durante la pandemia, cuando no estábamos vacunados, en este momento se están contagiando de las personas mayores, es decir que no es el niño el que contagia al adulto”









La Doctora Garcés fue una de las ponentes de la XXIV Reunión anual de la sociedad de pediatría de Madrid y CLM que reunió este pasado fin de semana en Guadalajara a más de 100 profesionales pediátricos.