Lucillos dice "no" a la planta de Biogás porque cree que es nociva para la salud

Los vecinos de Lucillos han dicho “no”, mayoritariamente, a la instalación en el municipio de una planta de biogás con una inversión de 20 millones de euros. Se ha hecho a través de una encuesta popular promovida por el ayuntamiento para conocer la opinión de la población. El resultado: 174 votos en contra frente a los 45 que votaron a favor. Y ¿qué les ha llevado a rechazar esta potente inversión? Hablamos de ello con la alcaldesa de Lucillos, Virginia Tragacete.

P.-¿Qué información tenían los vecinos, previa a la consulta, sobre la inversión que iba a hacer esta empresa?

R.-Pues nosotros quisimos ser lo más transparentes posibles y tuvimos dos jornadas de información. Una de ellas con la empresa que presentó el proyecto potencial que querían implantar en nuestro municipio con Ecologistas Nación, que dieron la otra cara de la moneda y los contras que iba a tener en nuestro municipio esta inversión.

P.-¿Qué es lo que más les ha influido a los vecinos a la hora de decir “no” a esta planta de biogás?

R.-Por las opiniones que manifiestan la gran mayoría de ellos, el tema de la salud. Lo que ellos dicen es que al final esto es perjudicial para la salud, por la emisión que tendría en nuestro entorno. Y luego también se manifestaban en contra del tránsito de camiones y de los olores. La entrada de unos 50 camiones, entre 40 y 50 camiones al día. También tengo que decir que la empresa se comprometía a hacer un camino aledaño y que en ningún momento los camiones pasarían por el núcleo urbano, pero bueno, al final la gente no ha querido ni siquiera que ese tránsito de camiones esté por la zona y por nuestros caminos.

P.-¿Puede haber contaminación del aire o filtraciones o algo así?

R.-Pues hay un poco de controversia. Nosotros como ayuntamiento también nos informamos por nuestra parte y lo que nos dicen es que este modelo de planta que querían instalar aquí no hay ninguna ahora mismo funcionando en nuestro país. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta cuáles serían los pros reales y los contras reales.

P.-El ayuntamiento de Lucillos... ¿tiene capacidad para negarse a que se instale esta planta?

R.-Desde un primer momento hablamos con ellos sobre el tema de hacer una encuesta popular y que si salía que no, pues que nosotros íbamos a defender y a apoyar la decisión de nuestros vecinos. Y por parte de la empresa, que es Ence Biogás, se nos dijo que sin ningún problema, que les dijéramos realmente lo que el pueblo opinaba y lo que nosotros como ayuntamiento íbamos a defender. Y que si la respuesta era que no queríamos planta de biogás, ellos no se iban a instalar en un pueblo en el que no los quisieran.

La planta se habría planteado en un terreno de diez hectáreas, situado a dos kilómetros de Lucillos, entre Los Cerralbos e Illán de Vacas. Supondría una inversión de 20 millones de euros, de los que un 5 por ciento iría a las arcas municipales, y generaría un tránsito diario de 50 camiones y 20 puestos de trabajo.