Los talaveranos se vuelcan con Eva, de cinco años, con una enfermedad rara sin diagnosticar

Hoy te vamos a contar la historia de Eva. Tiene cinco añitos y vive en Talavera. Con apenas dos meses sus padres, Rocío y Dani se empezaron a dar cuenta de que a Eva le pasaba algo y comenzó todo un calvario por poner nombre a su enfermedad rara y por intentar que el día a día fuera más fácil para ella. Dani Estévez es su papá "No dejamos de ser un ejemplo más de muchísimas familias que están en nuestra misma situación. Es cierto que nos gustaría saber el diagnóstico para ponerle un nombre a esta enfermedad y saber si hay algún tratamiento más y no vivir constantemente con esa incertidumbre".

El día a día es muy duro porque Eva necesita de una atención constante y de tratamientos, terapias y aparatos ortopédicos muy caros "te cambia la vida, pero fortalece el amor hacia nuestra pequeña. Los primeros meses o años son muy duros pero vas tirando y lo que notas es que se modifica todo a tu alrededor, desde pequeñas modificaciones que tienes que hacer en tu vivienda para mejorar su vida, su cama, una bañera, una silla de ruedas".

Y sus padres, tuvieron una idea para intentar conseguir todo lo que ella necesitaba. lanzaron una campaña llamada “Sigue nadando Eva”... "es donde nos hemos ido agarrando y dándonos esperanza, sobre todo a su madre, porque es fundamental para que las circunstancias de Eva sean las mejores".

Muchos amigos se enteraron y quisieron colaborar como Javi Loaisa de la empresa Max Color y pinturas de Talavera "Hemos querido mostrar nuestro apoyo con Eva y siguiendo esta campaña, en nuestro establecimiento de calle Santos Mártires nº 9, podrán encontrar pequeños abalorios, como chapas, pulseras, coleteros para recaudar fondos y echar una mano, también existe un número de cuenta para hacer aportaciones y la próxima edición de A todo color que hagamos, evidentemente será todo a beneficio de Eva ".

Un gesto que agradecía profundamente Dani "quiero agradecérselo de corazón porque la familia Loaisa se puso en contacto conmigo y querían ayudar y aunque nosotros lanzamos una pequeña campaña, se nos ha ido de las manos y son muchos los establecimientos y las personas que han querido apoyarnos".

Lo que quieren conseguir con esta campaña es financiar unos aparatos que necesita EVA "necesitamos cambiar la silla de Eva, comprar una órtesis dinámica sensorial (un traje ODS) que la favorece mucho su control postural y un andador NF Walfer para no condenarla a una silla de por vida".

En todo momento, Dani, aprovecha para agradecer toda la ayuda que están recibiendo "bastante está haciendo la gente, cuando pusimos a la venta estos objetos de merchandising para unos eventos que se hicieron al final del curso escolar, tenemos la suerte de que nos conocen mucha gente y se han adherido muchos sitios colaboradores y con eso tenemos más que suficiente".

Con la venta de estos pequeños objetos, además de conseguir financiación para los aparatos que necesita Eva también quieren que sea un recuerdo de Eva "y que la gente se conciencie sobre las enfermedades raras y la vida que conlleva a sus familiares y a todo su entorno".

Puedes seguir su evolución a través de las redes sociales "Sigue nadando Eva" .