Los ganaderos de Talavera anuncian nueva manifestación a las puertas del supermercado LIDL

Más de 150 ganaderos de vacuno de leche de Talavera y unos 20 tractores participan esta mañana en la manifestación que en este momento se está llevando a cabo en Madrid ante las puertas del Ministerio de Agricultura.

Son ganaderos que pertenecen a la plataforma Stop Abusos de Talavera y Comarca y que siguen reivindicando que se cumpla la ley de la Cadena Alimentaria, aseguran que el gobierno no la está cumpliendo y en los contratos no aparecen los costes de producción actualizados y es imposible igualarlos o superarlos.En Cope Toledo hemos hablado con José Mª Miguel, presidente de la Plataforma Stop Abusos de Talavera y Comarca: “Esaley a día de hoy no vale para nada, porque se están firmando contratos por debajo de esos costes de producción, con lo cual están incumpliendo tanto el ministerio como industria por dejación de funciones”.

Por otra parte, los costes de producción están sin actualizar "Los últimos costes que tenemos son del año 2020 y a día de hoy se han encarecido entre un 30 y 40%".









También piden que el Ministerio habilite a la AICA (Agencia de información y Control alimentario) para que refuerce su posición y denuncie cuando se incumpla la ley “porque de lo contrario seguiremos igual, industria y distribución seguirán incumpliendo la ley con el consiguiente perjuicio de los ganaderos y el sector de vacuno de leche que está abocado al cierre total de las granjas”.

Los ganaderos se encuentran con las manos atadas porque ni siquiera pueden denunciar el incumplimiento de esta ley "estamos coaccionados porque si denunciamos tendríamos que esperar al menos dos años con los precios congelados hasta que la denuncia tenga efecto. Deben ser ellos de oficio los que actúen rápidamente".









Hoy ha sido en Madrid, pero asegura que no van a parar hasta conseguirlo e incluso ya plantean una nueva concentración en Talavera, posiblemente para el sábado 12 de febrero, esta vez ante las puertas del supermercado Lidl "porque lo que está haciendo con los yogures es vergonzoso, vendiendo a pérdidas, y no lo vamos a consentir. El 70% de la producción de la leche de la comarca de Talavera va destinada a la elaboración de yogures".

Hasta el momento se han concentrado ante las puertas del supermercado Mercadona y ante la empresa Schreiber Foods, interproveedor de Mercadona y que fabrica los yogures de su marca blanca.

Recordamos que en Talavera y comarca se concentra el 80% del vacuno de leche de toda la región.