Lo más interesante del día: el vídeo de un sanitario del Hospital Nuestra Señora del Prado que no puede callar ante lo que está viendo hacer a sus conciudadanos que incumplen las normas para las salidas de la población.

Éste es un extracto de su llamamiento:

“No me puedo callar. Soy fisioterapeuta en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y me han asignado ahora a pacientes con Covid-19 lo que más abunda. Quiero deciros que la gente sigue muriendo; yo tenía que tratar a un número de pacientes en la UVI y uno no estaba porque había muerto. Es necesario recordarlo. Sigue muriendo gente. Y no personas de 90 años, no, a ellos no se les daba los medios para luchar. Esta muriendo gente por debajo de los 70 años, muchos o se acaban de jubilar o a punto, toda la vida trabajando para acabar así, muriendo solos".

"No me puedo callar. Termino mi jornada laboral y veo la ronda en la que vivo llena de gente, abarrotada. Sí está permitido pasear o hacer deporte. Lo que no puedo es ver a grupos de tres, cuatro chicos jóvenes que es un grupo de amigos, o padres con niños menores en horario que no es el suyo, si hace calor quédate en casa”.

“O dos que no son pareja, has quedado con el colega de turno para salir a trotar, ¡no se puede hacer eso! tú puedes enfermar pero a lo mejor eres asintómatico pero tu madre no, o alguien con el que te vas a encontrar cuando vayas a comprar”

“Y yo pregunto dónde está la policía. Así se lo he dicho a la alcaldesa ¿dónde está la policía?. Durante el confinamiento a mí me han parado infinidad de veces y he tenido que presentar mi acreditación. Que se hagan controles en esa zona de máxima afluencia y múltales, no nos duele la pérdida de personas sino el dinero. Y ese dinero destínalo a la lucha contra el Covid-19 compra material, contrata personal o ayuda a los trabajadores y a las empresas”.

“Estoy decepcionado. Tampoco me gusta el mensaje que se vende en la tv o los políticos de que la mayoría de población lo hace bien, puede ser pero una gran parte lo está haciendo mal y la consecuencia va a ser terrible. No me quiero imaginar lo que va a ser el otoño. Tened un poco de empatía".

"Los sanitarios somos vocacionales, yo vengo encantado a trabajar, pero no soy un kamikaze. Y me fastidiaría enormemente que esa cama la ocupe una persona que no ha actuado consecuentemente o alguien que se ha contagiado por ello”.