Las "insoportables" cifras de la sanidad en Talavera, según el PP

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado “la situación crítica y el abandono al que tiene sometido Emiliano García-Page a los profesionales de Atención Primaria”, tanto en Castilla-La Mancha como en Talavera, tal y como han denunciado los propios profesionales sanitarios, “y el máximo responsable político de esta situación es Page”.

En rueda de prensa en Talavera se ha referido a las quejas continuas de los profesionales sanitarios, que denuncian colapsos en Atención Primaria, “lo que supone un deterioro en la asistencia”; a esto se suman retrasos en las citas, que en el caso de Talavera es de más de 10 días para citas de Atención Primaria, “algo que es intolerable”.

Existe también una falta de recursos humanos y materiales, ya que no se está sustituyendo ni las bajas ni los permisos ni las licencias, “y tienen que ser los compañeros los que asuman las consultas de esos profesionales que tiene esas bajas o permisos, lo que provoca que los profesionales estén agotados física y mentalmente”, y tengan que atender entre 70 y 80 pacientes al día.

En ese sentido, Moreno ha asegurado que los profesionales se están “autogestionando porque Page los tiene abandonados”; además han denunciado públicamente que las agendas diarias son inasumibles e imposibilitan que se ofrezca una atención de calidad y seguridad para el paciente. También acusan a la Junta de falta de previsión y de medidas adecuadas e improvisación en la gestión sanitaria y que Page no les escucha; “afirman haber hecho propuestas al Sescam y haber recibido el silencio o la negativa ante cualquier iniciativa que pretenda acometer el problema”.



SITUACIÓN EN TALAVERA



En Talavera, ha señalado el viceportavoz, “Page lleva engañando a los talaveranos siete años con la puesta en marcha del segundo Punto de Atención Continuada (PACI) para descongestionar las urgencias de Atención Primaria del centro de salud Talavera Centro, que es el único punto de urgencias en Atención Primaria para un área de 180.000 habitantes, “lo que origina colapsos y que los ciudadanos acudan a las urgencias al hospital por no poder ser atendidos en Atención Primaria”.

Se da el agravamente, como ha referido Moreno, que en la ciudad existen instalaciones en el centro de salud Río Tajo “por lo que entendemos que es una voluntad política y de organización el que esta ciudad cuente con ese segundo PAC”.

Por otra parte, ha recordado que desde las Cortes regionales el PP ha reclamado para Talavera la segunda UVI móvil, a través de una enmienda al presupuesto regional por valor de medio millón de euros, “y que Page rechazó”.

“Cuando Paco Núñez sea presidente de esta región en 2023 se pondrán en marcha estos recursos para responder a las necesidades sanitarias de Talavera”, ha asegurado el viceportavoz, que ha indicado además los “graves problemas” que existen en las listas de espera en el Hospital Nuestra Señora del Prado.

Así, ha explicado que la lista de espera quirúrgica en Talavera de diciembre de 2020 al cierre de 2021 “ha aumentado un 115 por ciento”, pasando de 823 personas en diciembre de 2020 a 1.776, con un incremento de 953 las personas que esperan una operación.

En consultas externas del hospital se ha producido un incremento del 52 por ciento en la lista de espera; se ha pasado de diciembre de 2020 a 1002 personas a 1.525 en diciembre de 2021, “lo que supone un aumento neto de 523 personas”.

“Los tiempos de espera en Talavera son realmente insoportables”, ha dicho Juan Antonio Moreno, que ha indicado que hay personas que llevan esperando dos años para una operación marcada como preferente, “y Page sigue intentando un lavado de imagen para desviar la nefasta gestión que ha realizado durante estos años en materia sanitaria”.



OPTIMISMO INCOMPRENSIBLE

“No entendemos a qué obedece tanto optimismo por parte de Page cuando a día de hoy la región es la primera de España en cuanto a letalidad, y Castilla-La Mancha es la segunda región en cuanto a mortalidad”. Hasta la fecha, como ha explicado Moreno, en la comunidad han fallecido 339 personas por cada 100.000 habitantes. Además, “somos de los que menos pruebas diagnósticas hacemos para atajar la pandemia” y pese a eso, Castilla-La Mancha es la cuarta región en cuanto a positividad, con 39 por ciento de los test y pruebas diagnósticas que son positivas en nuestra región.

La vacunacion en pauta completa para mayores de 12 años se sitúa al 87 por ciento, lo que convierte a la región en la decimoquinta comunidad autónoma en cuanto a porcentaje de población vacunada con pauta completa, y aún faltan por vacunarse en pauta completa 222.000 personas.

Juan Antonio Moreno ha avanzado también que en menores de 12 años Castilla-La Mancha es la novena comunidad autónoma de España, ya que se ha vacunado a un 62 por ciento en primera dosis de menores de 12 años, “y faltan 56.000 niños todavía por vacunar en primera dosis”, ha finalizado.