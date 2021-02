“Mi nombre es Rafael y la verdad es que no estoy acostumbrado a salir en las redes sociales”. Así comienza su interpelación Rafael propietario del Bar Valencia, en la calle del mismo nombre, de Talavera de la Reina. Su local lleva 20 días cerrado y ha estallado contra los cierres y las medidas que se están tomando en Castilla-La Mancha contraa la hostelería, a pesar de que “no somos el foco, mis clientes cuando pasan se sienten más seguros que estando en la calle”. Rafael ha pedido a la autoridad competente que “dejen de tocarnos los cojones y no se rían tanto de nosotros”.

En un vídeo publicado en Facebook, Rafael comenta que tiene 55 años y “llevo toda mi vida en el gremio de la hostelería y resulta que con la pandemia pues, por circunstancias, nos han tenido que cerrar y demás. La verdad es que hay cosas que no entiendo. Yo tengo un restaurante en Talavera de la Reina. Resulta que mi negocio está cerrado y en Cataluña se están haciendo mítines, pero ¡señores hasta dónde estamos llegando, esto es una vergüenza!”.

Rafael añade que “de mi negocio comemos 8 personas, señores, 8 personas y no tengo ayudas de ningún tipo, bueno si, las que me ofrece mi familia, mi madre, mis suegros y hasta amigos y tengo que tolerar y tragármelas de que vea, en los medios de comunicación mítines centros comerciales a tope; señores estoy hasta los cojones, no lo puedo remediar, ¡hasta los mismísimos cojones!”

Este hostelero manifiesta que “si esto sirve de algo pues me parece muy bien y si no por lo menos yo me desahogo. Y quiero que esto quede en el aire, que la gente lo vea y que sepa lo que verdaderamente estamos pasando la hostelería. Señores, no somos el foco, mi establecimiento tiene todos los seguimientos sanitarios, distancias de seguridad, mis clientes cuando pasan se sienten más seguros que estando en la calle. Así que a las autoridades competentes ¡dejen de tocarnos los cojones y no se rían tanto de nosotros!, y no se suban ustedes los sueldos, no se los suban, bájenselos; demuestren que verdaderamente son políticos y que miran un poquito por nuestro país. Esto es lo que hay, esta es nuestra España una auténtica vergüenza”.

Concluye su intervención lamentando la falta de ayudas y el malestar moral, psicológico y económico que está atravesando: “Llevo 20 días cerrado en mi casa, atacado de los nervios, a base de orfidales. Mi situación económica, ¡en mi vida me la he visto tan mal! Resulta que no tengo ni una simple ayuda y pago mis impuestos, tengo que pagarlos porque si no, encima me lo cobran con recargo, y tengo que estar viendo la tele y tolerando en Cataluña los mítines y esto y lo otro, los colegios, van a salir las personas infectadas a votar. ¡Una auténtica vergüenza! He perdido la ilusión de todo, mis ideales, todo. Yo ya no quiero saber nada de nadie. ¿Me entendéis todos, verdad? pues esta es la realidad. Nada más decir”.