Hallan, en La Pueblanueva, el cadáver de una persona con signos de haber sido degollada

Consternación en el municipio de La Pueblanueva por el hallazgo anoche del cadáver de una persona con signos de haber sido degollada.

Tal como ha explicado a COPE Talavera el alcalde del municipio, Pedro Gómez, esta pasada noche fue hallado, en un parque de la localidad, el cadáver de un hombre de unos 28-30 años de edad, cuya identidad aún se desconoce, pero con signos de haber sido degollado.

Gómez ha comentado que hasta este momento tiene poca información sobre este macabro suceso que investiga la Guardia Civil, “es algo que todavía no nos explicamos”.

Lo que pasara “tuvo que ser por la tarde noche. Lo encontraron unos chavales del municipio en un parque que está a las afueras. Anoche estuvieron allí los médicos del municipio y la Guardia Civil. –Ha añadido el alcalde- Yo me enteré anoche y estuve allí, sobre las 23:30 y llevaban ellos allí un rato. Yo me vine a las 2 y todavía no se había producido el levantamiento del cadáver, entonces pues, bueno poco te puedo decir de cómo ha sido o qué ha pasado”.

A Gómez no se le permitió el acceso y desconoce si el cuerpo sin vida de esta persona estaba oculto o no, “no pudimos acceder. En el parque hay unos matorrales pero como no pudimos acceder no sé dónde lo hallaron”.

La Pueblanueva está consternada por el suceso y a la espera de recibir información sobre la identidad de esta persona.

El municipio cuenta con una población de 2.100 habitantes, aproximadamente.