"La golpeaba con agresividad ". Escucha el relato del policía talaverano que salvo a la joven de 19 años

Muchas veces no somos conscientes de la importante labor que realiza la policía local de Talavera de la Reina, esté o no de servicio. Hoy te contamos la historia de Fernando, policía local de Talavera de la Reina durante 20 años y que el pasado lunes 14 de febrero no dudó en intervenir, a pesar de no estar de servicio, en un caso de malos tratos que se encontró de casualidad.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL RELATO COMPLETO DE FERNANDO)

Ese día Fernando no estaba trabajando, de hecho iba a recoger a su hija pequeña "Iba al polideportivo a recoger a la niña cuando al cruzar el puente atirantado de Talavera un vehículo salió del aparcamiento bruscamente y se cruzó los dos carriles, incluso tuve que pegar un volantazo para que no me diera" . El coche volvió al aparcamiento y en ese momento fue cuando Fernando se dió cuenta de que algo pasaba "ví como el conductor estaba golpeando a una chica de forma muy agresiva, la estaba dando golpes y tirando de los pelos". En ese momento se dirigió al coche y se identificó como policía local, momento en el que aprovechó para escapar con el vehículo. "Me subí a mi coche y le perseguí durante minutos, pasó por el Barrio de Santa María, pero tuve que abandonar la persecución porque llegó a Talavera y sin duda podíamos poner en peligro a otros conductores".

"Salió huyendo con el coche y le perseguí hasta que entró por las calles de Talavera. Se convirtió en un peligro y le perdí"

En ese momento, Fernando ya había avisado a sus compañeros y tomado el número de la matrícula. En apenas unas horas localizaron al dueño del coche "Nos dijo que el coche le llevaba su hijo y se presentó junto a la jóven en dependencias policiales".

La joven de tan solo 19 años se negó a denunciar a su novio, con 24 años, aunque gracias al testimonio de Fernando, en el juicio celebrado el día después "se le puso una orden de alojamiento de 8 meses y se le condenó a 20 días de trabajo en beneficio a la comunidad".

"No ha querido denunciarle, pero ha confesado que no es la primera vez que la pega"













Pero el trabajo de este polícia local no se quedó aquí, durante toda la mañana del juicio intentó ayudar a la jóven y ofrecerle ayuda. Ella se sinceró y confesó que no era la primera vez que pasaba "Ella lleva 1 año con su pareja y desde hace dos meses estaba más agresivo y le había pasado más veces".

Se lamenta el agente de que cada vez son más los casos de malos tratos entre los jóvenes "Asusta, porque parece que estos casos se están normalizando, hay demasiada agresividad entre los jóvenes. Normalmente recibimos muchas llamadas desde los domicilios, no sé que está pasando... nadie tiene que consentir que le pongan la mano encima ni coaccionar psicológicamente".

Tanto él como los compañeros van a hacer un seguimiento especial de la víctima, pero nos pide a todos que colaboremos para evitar que estos malos tratos terminen peor "Esto es cosa de todos, cualquiera que presencie algo así debe comunicarlo".

Y no olvidar, que lo primordial, si estamos sufriendo malos tratos es denunciarlo "el agresor no se va a enterar y tiene que pedir ayuda, hay muchos recursos y no seguir sufriendo en silencio".