El fotoperiodista talaverano, Manu Reino, viaja mañana a Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol

En apenas 24 horas, el fotoperiodista talaverano Manuel Reino cogerá un avión rumbo a Qatar para cubrir el mundial de fútbol contratado por una empresa alemana.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Lleva algunos días sin dormir y transnochando para prepararlo todo, aunque no es la primera vez que se marcha todo un mes a cubrir un evento ,ya estuvo en las Olimpiadas de Tokio,"Tengo experiencia pero esto es algo nuevo y un nuevo aprendizaje".

Viajar a un país árabe tiene sus inconvenientes y se marcha con un poco de incertidumbre por ver lo que se va a encontrar "vamos a tener restricciones importantes, no es el país al que más me apetece ir a trabajar. Tenemos que llegar los hombros y rodillas cubiertos, no va a ser fácil, sobre todo teniendo en cuenta que allí es verano. Va a ser mi segundo verano del año...".

En este viaje se volverá a llevar la bandera de Talavera que también entregó en Tokio a la campeona olímpica de karate, Sandra Sánchez, y que inmortalizaron en una foto que ha dado la vuelta al mundo "Esa bandera que tantas anécdotas me ha dado en este año y que por supuesto volveré a llevar a Dakar para seguir la tradición porque las cosas bonitas siempre hay que repetirlas, como talaverano estoy muy orgulloso de llevarla".

De las miles de fotos que ha hecho no se queda con ninguna "porque la foto buena es la que me queda por hacer, porque sino significaría que lo tengo todo hecho. Prefiero pensar que puedo mejorar y esperar algo que me sorprenda". Las fotos que no le faltan son las de los campeones talaveranos "le hice la foto a Álvaro Bautista en Valencia cuando se proclamó campeón del mundo de motociclismo, Sandra Sánchez, Paco Cubelos, Fernando Alarza...".

Por último confiesa que no es muy fan de Luis Enrique, el seleccionador español "no me gusta mucho su método, ojalá que llegue todo lo lejos que pueda, pero yo tengo otro favorito...".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado