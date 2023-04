Hace 91 años que el abuelo de los hermanos Joaquín y Jesús comenzó la tradición y si nadie lo remedia, con ellos terminará, porque de momento no existe relevo generacional.

Hoy en "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Joaquín Gómez Martín que nos cuenta todos los detalles de los grandes protagonistas del Cortejo de Mondas, los carneros Blanco y Pajarito.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Todo empezó un buen día de 1.932 cuando el entonces alcalde de Gamonal le pidió algo al abuelo julián que tenía una finca llamada Aldahui en Alberche "le dijo que tenía que encargarse de preparar unos carneros para ir a las Mondas a representar a Gamonal". No tuvo ningún problema, a pesar de que entonces no había transporte "se fue caminando con los carneros, hacía el cortejo y se volvía".

La tradición fue pasando del abuelo al padre y ahora son los hermanos Jesús y Joaquín los que siguen cada año cumpliendo su función "aquí están los carneros para servir a Talavera y a Gamonal".

Y literalmente es así, porque hoy en día los carneros no sirven para otra cosa "antes se utilizaban para guiar a las ovejas, ahora no hace falta. Los criámos y mantenemos solo para que salgan en las Mondas porque me daría mucha pena de que esto se acabara. Para mí sería un pecado, pero en su momento lo tendremos que hacer porque la edad no perdona".

"Los criamos solo para que salgan una vez al año en el Cortejo de Mondas"

Aparte del mantenimiento, los hermanos tienen que empezar a domarlos desde pequeños "a partir de los dos meses y medio o tres empezamos a atarlos y pasearlos todos los días, durante prácticamente un año".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Este año "Blanco", será protagonista por segunda vez y "Pajarito" debutará "siempre hay un carnero llamado Pajarito que desfila, aunque no sea el mismo animal, aunque mantenemos el nombre porque el primer carnero que sacó mi abuelo se llamaba así".

En 91 años de desfiles nunca ha ocurrido nada, bueno solo una vez, uno se negó a caminar "los animales son mansos, pero en una ocasión uno de ellos se asustó y no quiso seguir con el yugo puesto y tuvo que continuar siguiendo a su compañero".

Todo preparado para que este sábado 15 de abril sean los más fotografiados de las Mondas.

Itinerario Gran Cortejo de Mondas

El Gran Cortejo de Mondas, saldrá a las 17:00 horas y recorrerá la Plaza del Pan, Plaza Padre Juan de Mariana, calle Palenque, Corredera del Cristo, LuisJiménez, Portiña de San Miguel, Marqués de Mirasol, Alfares, Prado, Avenida de Extremadura y Basílica Nuestra Señora del Prado, donde se realizará el tradicional intercambio de bastones.

Este 2023, volverán las carrozas de la Época Romana, Época Visigoda, Días de Dolor, Caballeros de la Virgen y Leño Florido. Como novedad, habrá dos carrozas nuevas, una sobre la Puerta de Mérida y otra sobre una casa talaverana con el Hércules.

Programación Mondas 2023