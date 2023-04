El Exorcista "posee" Talavera de la Reina en su 50 aniversario

En 1973 se estrenó la que para muchos es la película más terrorífica de todos los tiempos: El Exorcista. Su impacto y leyenda no han parado de crecer desde entonces. Para homenajear este clásico del cine, la asociación Ocultura Talavera ha organizado un evento para hoy viernes a partir de las 18:30, en el Centro Cultural “el Salvador” de Talavera de la Reina. Bajo el nombre “el Exorcista. 50 años combatiendo el mal” se analizarán desde diferentes perspectivas las distintas facetas de la cinta. Carlos Costa, director de teatro y apasionado de la obra, ofrecerá una charla diseccionando algunos de los misterios y curiosidades de la película y su leyenda maldita.

En “Herrera en COPE” hemos hablado con Carlos Costa.

Costa nos cuenta las claves del éxito de esta película "no había ordenador, es una cosa muy artesanal y la película se muestra muy real, y da mucho miedo porque además su director, William Friedkin, viene del cine documental y consigue crear un realismo que aterra. Se investió mucho para hacer la película porque está basada en un caso real".

Lo cierto es que al director no le quisieron facilitar muchos datos y no hay muchas coincidencias con la película, empezando porque en la realidad fue un niño y no una niña como refleja el film "evidentemente no hay un giro de la cabeza cuando está poseido, aunque sí sucedieron levitaciones".

Existe una leyenda maldita "que incluso alentaron los propios productores" de diferentes sucesos y muertes que ocurrieron durante la grabación "hubo 9 muertes en el propio rodaje, entre ellos algunos actores secundarios como el propio médico, que en realidad era un médico de verdad, y que en la película le hace algunas pruebas a Regan, resulta ser un asesino en serie que mata a varios homosexuales y en el juicio declara que lo ha hecho porque había sido poseído por el demonio mientras estaban grabando".

Se dan otras coincidencias terroríficas, es el caso del hijo de la actriz Mercedes McCambridge, que dobla a la niña cuando está poseída "cuando termina la película asesina a su mujer y sus hijos".

Incluso cuando la película se estrena "cae un rayo sobre una iglesia que está muy cerca del cine y una cruz cae causando bastante daño".

El Padre Obispo Manuel Acuña, con más de 1.200 exorcismos realizados hablará a continuación de la charla de Carlos Costa, de la realidad de los exorcismos y su reflejo en la película.

Para terminar, el equipo del programa El Dragón Invisible (Radio Castilla-La Mancha), dirigido por Jesús Ortega, grabará un programa especial con público para debatir sobre la realidad de los exorcismos en pleno siglo XXI.