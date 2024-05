En la élite del motociclismo español vive el talaverano, Álvaro Bautista: “Estoy viviendo un sueño”

A sus 39 años de edad, este piloto talaverano ha llegado a lo más alto. Álvaro Bautista es sello español del motor y actualmente compite con Ducati.

Bautista empezó a competir en MotoGP en el año 2002 y se proclamó Campeón del Mundo de 125cc en el 2006. Luego pasó a la categoría de 250cc y durante tres temporadas consiguió ocho victorias, antes de pasar a la categoría reina en 2010. Actualmente Corre en el Campeonato Mundial de Superbikes resultando bicampeón del mundo en 2022 y 2023, y subcampeón en 2019. Bautista ha pasado por marcas tan conocidas como Suzuki, Honda, Aprilia y ahora Ducati.

El deportista Álvaro Bautista, recibirá una de las medallas conmemorativas que se van a entregar este año con motivo del Día de Castilla-La Mancha como región Europea del Deporte. Bautista recibirá esta medalla por su excelente trayectoria en el motociclismo internacional, en el que se ha anotado 46 victorias y 72 podios en 148 carreras.

Álvaro nos contaba en COPE su duro invierno de viajes, circuitos y carreras “ahora estamos recuperando la forma, porque este invierno no he podido trabajar todo lo que me hubiera gustado conmigo mismo y con la moto, por la lesión que tuve a final de la temporada pasada, afortunadamente me he podido recuperar, estamos trabajando como he dicho para volver a nuestro mejor nivel y bueno, la verdad que este año el campeonato está muy exigente con nuevas incorporaciones de pilotos, el nivel de la categoría ha subido mucho y cada vez es más complicado conseguir buenos resultados, pero yo creo que estamos en un momento que estamos mejorando día a día y bueno, espero que para la siguiente cita podamos estar cerquita de nuestro mejor rendimiento”.

Un piloto muy querido

Es de Talavera de la Reina, donde siempre ha recibido el calor tan especial que siempre le han dado en su ciudad. “Yo creo que esto va dedicado a toda la gente que está detrás de mí, que ha estado detrás de mí en el día a día ayudándome a intentar siempre ser un poquito mejor, especialmente mi familia, y claramente a todos mis seguidores que están apoyándome en todas y cada una de las carreras, a mi equipo...”

Ya está en un sueño

Álvaro Bautista sigue volviendo a casa cuando puede, sigue paseando por su ciudad, entrenando y viviendo cerca de los suyos, y pese a eso, cumpliendo un sueño de campeón.

“Cuando me preguntan cuál es mi sueño, yo creo que lo que estoy viviendo es un sueño, lo que no quiero es despertarme, yo creo que me encuentro en un momento profesional y personal muy bueno, estoy disfrutando en cada cosa que hago, estoy intentando siempre ser un poquito mejor, y para mí es un sueño, porque estoy consiguiendo buenos resultados, estoy disfrutando muchísimo pilotando la moto también fuera de los circuitos, disfruto mucho con mi familia y bueno, lo que quiero es no tener otros sueños, sino quiero continuar en este y tardar mucho en despertar”.

????? Álvaro Bautista vuelve a MotoGP cinco años después



Reconocimiento Castilla la Mancha

La región recibirá una de las medallas conmemorativas que se van a entregar este año con motivo del Día de Castilla-La Mancha como región Europea del Deporte. “Siempre es bonito recibir un premio con estas características porque llevo mucho tiempo, muchos años compitiendo en la élite del motociclismo y orgulloso de que se reconozca mi trabajo porque siempre intento cada día ser un poquito mejor, intentar mejorar en todos los aspectos para poder triunfar en el deporte. Así que contento, orgulloso de este premio y muy agradecido”.