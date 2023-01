EboraSalud innova en la atención médica con una novedosa área de Rehabilitación Cardiaca

El talaverano Centro Médico EboraSalud inauguró ayer jueves un nuevo área de Rehabilitación Cardiaca, una unidad única en la comarca, con 130 metros cuadrados de instalaciones, 2 consultas para el manejo del paciente a cargo de un equipo médico-sanitario multidisciplinar, y un área de diagnóstico con aparatología de última generación.

Esta nueva unidad está coordinada por el prestigioso cardiólogo Miguel Ángel Gómez y tutorizada por la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca, incluida en el programa de Excelencia de la Unidad por parte de la SEC - Soc. Española de Cardiología.

Este novedoso servicio se encuentra ubicado en la planta baja de la clínica, en la talaverana calle Salvador Allende, 9, y cuenta con una Unidad Central de Rehabilitación que permite monitorizar de forma individualizada a cada paciente en todo momento. Además, es espacio se complementa con aparataje de telemetría y electromedicina para diagnóstico no invasivo.

El área de Rehabilitación Cardiaca de Eborasalud está formado por un equipo multidisciplinar, integrado por fisioterapeutas, enfermeras y psicólogos, coordinados por el equipo de Cardiología y comandado por el doctor Miguel Ángel Gómez. Un equipo de médicos especialistas consultores completa el programa, entre los que se encuentran médico rehabilitador, endocrinólogo-nutricionista, neumólogo, urólogo y psiquiatra.

EQUIPO HUMANO

Centro Médico Eborasalud, que abrió sus puertas en el año 2014, cuenta con un equipo médico y sanitario formado por más de 40 profesionales que son, según el doctor Jesús Manuel Clavijo, director médico, el verdadero "corazón y motor de nuestra clínica" y que avalan la trayectoria del centro y su crecimiento en datos, con más de 45.000 consultas anuales.

En este sentido, Clavijo recalcó que el objetivo de EboraSalud es "seguir creando empleo entre las personas de Talavera y su comarca, abrir nuevas unidades asistenciales y dar la atención médico-sanitara más completa a nuestros pacientes". EboraSalud innova en la atención médica con una novedosa área de Rehabilitación Cardiaca única en la comarca

El centro médico pone en marcha una unidad específica especializada en la rehabilitación para el paciente cardiaco con el objetivo de mejorar su recuperación y garantizar su calidad de vida. Se trata de una unidad única en la comarca, con 130 metros cuadrados de instalaciones, coordinada por el prestigioso cardiólogo Miguel Ángel Gómez.

R E H A B I L I T A C I Ó N C A R D I A C A

Respecto a la recién inaugurada unidad de Rehabilitación Cardiaca, el director médico del centro explicó que es una "herramienta fundamental en Cardiología, aportando grandes beneficios a una amplia variedad de patologías" como pacientes post infarto, insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial y pacientes con síntomas Covid persistente "que sufren las secuelas de esta terrible pandemia que nos azota desde hace casi 3 años". Apostilló que este área también cubre las necesidades de cardiología deportiva tanto para profesionales como para aficionados.

Para el doctor Miguel Ángel Gómez, cardiólogo y coordinador de esta nueva unidad, su puesta en marcha supone un importante avance en la atención multidisciplinar del paciente, gracias a su monitorización constante. Una idea que también fue avalada por la doctora Paz Sanz, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar -SORECAR- que además ahondó en la importancia de un acompañamiento personalizado del paciente para "la vuelta a una vida normal", especialmente en casos de pacientes jóvenes.

La inauguración de esta unidad contó con la presencia del Director General de Salud Pública, Juan José Camacho, la primera Teniente de Alcalde, Montserrat Muro, la concejala de Promoción Económica Empresarial, Paloma Sánchez, y los representantes del Grupo Popular José Julián Gregorio y Javier Muñoz Gallego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

QUÉ ES LA REHABILITACIÓN CARDIACA

Es el conjunto de medidas que pretenden recuperar y readaptar al paciente cardiópata en las areas física, psicológica y sociolaboral; su objetivo es aumentar la calidad de vida, la capacidad física y mejorar el pronóstico de vida del paciente (aumento de supervivencia del 20-30%). La Rehabilitación Cardiaca está indicada en casos de infarto agudo de miocardio, tras implantes de stents coronarios, válvulas cardiacas o marcapasos. También se desarrolla con pacientes con cardiopatías congénitas, insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial o pulmonar o con operación de bypass. Está especialmente indicada también para personas que sufren COVID persistente y para personas sin cardiopatía, con elevados factores de riesgo (HTA, obesidad, diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, etc.).

Se inicia tras el alta hospitalaria y una valoración inicial a cargo del cardiólogo, que pautará un programa personalizado que incluye ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular, un programa de educación sanitaria, apoyo a domicilio y control de factores de riesgo, además de un acompañamiento psicológico.