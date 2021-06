DOWN TALAVERA entrega el premio al restaurante 'Casco Viejo', ganador del I concurso de TAPA GOURMET SOLIDARIA

La Asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia, ha hecho entrega este martes 29 de junio, en la Cámara de Comercio, del premio al ganador del I Concurso de tapa gourmet solidaria y de los regalos sorteados entre aquellas personas que votaron a su tapa favorita. Tras el gran éxito que tuvo el I Concurso de tapa gourmet solidaria organizado por la asociación Down Talavera los días 13, 14, 15 y 16 de mayo, en el cual participaron una treintena de establecimientos de la hostelería de nuestra localidad y se vendieron más de 900 tapas gourmet, la entidad ha celebrado este martes el acto oficial de entrega de premios, tanto al ganador del concurso como a los afortunados que, votando a través de la plataforma virtual habilitada, ganaron uno de los premios que se sorteaban.

Casco Viejo, Bar & Kitchen ha sido el ganador de esta primera edición y lo hizo con su tapa gourmet “Presa que más aplauda”, una tapa de Milhojas de foie, presa ibérica, pistachos, frambuesas crujientes y hojaldre. Tal fue el éxito con su propuesta para el concurso que se vendieron cerca de las 100 unidades y recibió casi cien votaciones siendo así la tapa favorita por los votantes y convirtiéndose en la ganadora del I Concurso de Tapa gourmet solidaria de Down Talavera. En el acto de entrega de premios celebrado este martes 29 de junio en la Cámara de comercio, acompañaron a la asociación Down Talavera, Nuria Sánchez, concejala de protección social y reducción de la desigualdad del ayuntamiento de Talavera de la Reina, quien aprovechó para agradecer la labor que realiza la asociación así como recalcar la importancia que tiene la realización de estos actos de divulgación y sensibilización, representantes de los colaboradores del evento que de manera altruista participaron donando regalos para el sorteo que tuvo lugar durante el concurso, entre ellos asistieron, Beatriz Paniagua, representando a Finca Constancia y Pepe Sanz, del CF. Talavera y por último, asistió Carlos Alarcón, en nombre de Casco Viejo como ganador de esta primera edición del Concurso de tapa gourmet solidaria.

Alarcón, recogió la placa conmemorativa de la mano de chicos y chicas de Down Talavera, al igual que los ganadores de los premios del sorteo que fueron: tres cajas de vino de Finca Constancia, una cena en el restaurante Tagliatella, una entrada doble de fútbol para ver al CF Talavera y una cena en el restaurante Raíces. Desde la asociación Down Talavera agradecieron de nuevo la participación de todos los establecimientos hosteleros, el apoyo y la colaboración de los patrocinadores y la asistencia al concurso de la población en general, que acudió durante ese fin de semana a degustar las fantásticas tapas gourmet.

Además, la entidad agradeció la prudencia que demostraron los asistentes respetando en todo momento las normas de seguridad y prevención sanitarias que los establecimientos cumplían, asegurando así el éxito del concurso. Un éxito que cobra másimportancia por la necesidad de la entidad de la celebración de este tipo de actos benéficos, ya que tras la situación que se ha vivido durante este último año, este concurso ha supuesto la vuelta de Down Talavera a la organización de eventos de difusión y divulgación, que son tan importantes y necesarios para continuar desarrollando proyectos y programas para aumentar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales así como la de sus familias, promover la defensa de sus derechos y garantizar su inclusión plena en todos los ámbitos de su vida. Por último, Down Talavera mostró su deseo que volver a ver a todos los participantes en la segunda edición del Concurso de Tapa Gourmet Solidaria, que en breves comenzarán a organizar.