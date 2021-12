En el día de su patrona, la ONCE deja 350.000 euros en Talavera

‘Sentir que puedes nos hace capaces’ es el lema con el que este año la ONCE ha festejado el día de su patrona, Santa Lucía, al que dedica su cupón del 13 de diciembre, que deja un premio de 350.000 euros en Talavera de la Reina. 10 cupones de 35.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE Antonio Pérez Cadalso, es quien ha llevado la suerte a Talavera de la Reina, con estos 350.000 euros que ha repartido entre sus clientes habituales desde su quiosco, situado en la Plaza de la Tropical, del Paseo del Prado de Talavera de la Reina.

Antonio, es afiliado a la ONCE y lleva comercializando los productos de lotería responsable de la ONCE desde el año 1.990.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Cinco millones y medio de cupones han recorrido toda España para difundir que el sentimiento de ser capaces, de alcanzar aquello que se proponen, es el motor de su realidad cotidiana, en la que el Grupo Social ONCE suma y acompaña.

“Es la actitud que nos hace capaces.? No es cuánto tienes, dónde vives, cómo naces.?Es la actitud la que nos hace capaces”, reitera la campaña publicitaria institucional lanzada este año por la Organización y las entidades de la discapacidad para seguir removiendo conciencias y poniendo el foco sobre la capacidad y el talento, y menos sobre la discapacidad de las personas.