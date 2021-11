"Me despierto, veo mi tatuaje y pienso que he ganado unos juegos olímpicos y ahora campeona del mundo"

Para Sandra Sánchez no existen los límites, como diría Buzz en Toy Story "Hasta el infinito y más allá". Acompañada de su Woody particular (su entrenador y marido), Jesús del Moral, ha conquistado una nueva galaxia.

La karateca talaverana, ha querido compartir con los oyentes de "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" sus emociones a pocas horas de revalidar el oro mundial.

"Todavía me despierto, miro mi tatuaje y pienso que he ganado unos juegos olímpicos y ahora campeona del mundo"

Este fin de semana ha revalidado el oro mundial en Dubai (donde empezó todo en 2013) y ha logrado la triple corona. Es la única karateka de la historia en ganar en el mismo año el oro olímpico, mundial y europeo "Estoy Supercontenta todavía me cuesta creer que he conseguido todos los retos que me habría propuesto. Todavía me despierto por la mañana, miro mi tatuaje y pienso que he ganado unos juegos olímpicos y ahora tengo la medalla del campeonato del mundo, haber conseguido todo lo que he conseguido este último año y todo lo que he logrado deportivamente”.

Sandra no se ha bajo del podio en los últimos seis años, ha logrado 57 medallas consecutivas,Tiene un Récord Guinness y lidera el ranking mundial de mejor karateka femenina de katas de todos los tiempos.

"Me siento orgullosa y satisfecha por mi trabajo y el que ha hecho Jesús conmigo"

La mujer de la eterna sonrisa, también es tremendamente generosa con todos los que la rodean “me siento orgullosa y satisfecha y no sólo por lo que he hecho yo, también por el trabajo que ha hecho Jesús conmigo ( su pareja y entrenador), las personas que me quieren y que me han estado acompañado y puedo ahora recompensarles de alguna forma con estas medallas y compartiendo esta alegría con todos”.

