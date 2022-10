Denuncian que, dos años y medio después, siguen sin recuperarse los autobuses entre Talavera y la comarca

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado, ha criticado que los horarios de autobuses entre Talavera y los municipios de la comarca, que se restringieron con motivo de la pandemia "dos años y siete meses después siguen sin restablecerse".

Delgado ha dicho no entender por qué aún las líneas de autobuses interurbanos no han recuperado los horarios habituales que tenían antes del COVID, toda vez que los usuarios de estas líneas han vuelto a retomar sus rutinas, tanto laborales, estudiantiles o comerciales, "y en octubre de 2022 no tengan unos horarios acordes a sus necesidades", ha lamentado.

Según ha informado en nota de prensa el partido, la viceportavoz del Grupo Municipal Popular ha apuntado que esta reclamación lo es tanto de los usuarios que utilizan la línea, como de la Plataforma de Afectados por el Transporte Talavera, "a los que agradecemos la enorme labor y la implicación que tienen", y con su recogida de firmas han conseguido que se pudieran recuperar horarios entre Talavera-Madrid y las líneas de Talavera con pueblos de su comarca como Los Navalucillos, Pelahustán y Aldeanueva de Barbarroya, "que ya cuentan por fin con horario de tarde".

Sin embargo, hay líneas que no han corrido la misma suerte y no tienen horario de tarde "causando un enorme trastorno a estudiantes que finalizan sus clases a las 14.30 horas en los distintos institutos de Talavera y no pueden llegar a tiempo a la estación para coger un autobús y regresar a sus casas".

Según la portavoz del Grupo Popular en Talavera, las personas que tienen una cita médica o acuden a consulta a última hora de la mañana no encuentran un horario adaptado para su desplazamiento, por lo que deben hacer uso ser un servicio de taxi o bien contar con la ayuda de familiares que los puedan acercar a Talavera y llevarlos de vuelta a sus domicilios una vez finalizada su consulta.

"También es un inconveniente para todas aquellas personas que tienen hijos con capacidades diferentes y tienen que asistir a actividades diarias que se dan en las distintas asociaciones de Talavera y que normalmente se imparten en horario de tarde".

PSOE "MIRA PARA OTRO LADO"

"Estos son ejemplos de los trastornos que se están ocasionando a los usuarios de la comarca de Talavera para poder realizar sus hábitos diarios y ante estas quejas el Partido Socialista no está haciendo nada, si no mirar hacia otro lado", ha criticado la viceportavoz.

Por otra parte, ha recordado que en abril de 2022 el Partido Popular presentó una proposición para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha "la recuperación inmediata" de los horarios de transporte viajeros en autobuses de Talavera y los municipios de la comarca. También se exigía que se implantara el Área Metropolitana de Transporte de la comarca, en las mismas condiciones que el Plan Astra de Toledo y Guadalajara.

Con esta moción el PP pretendía mejorar la comunicación de los pueblos cercanos a Talavera a través del incremento de la frecuencias de autobuses y tampoco se ha llevado a cabo, "porque el PSOE lejos de afrontar la realidad y solventar el problema, descafeinó la propuesta del PP con una enmienda de sustitución, y a la vista está que no quería ayudar a miles de personas que necesitan los autobuses para su vida diaria".

Gelen Delgado ha apuntado también que en julio de 2020, cuando se levantó el primer Estado de Alarma, el PP ya reclamó la recuperación inmediata de los horarios de los autobuses, "y a día de hoy, 31 meses después, quedan muchas líneas que sólo disponen de horario de mañana repercutiendo en Talavera negativamente".

Por eso, ha resaltado que desde el PP va a seguir trabajando para conseguir mejoras en el servicio público de transporte interurbano entre Talavera y su comarca, "para que tengamos un transporte digno y de calidad con aumento franjas horarias y flexibilidad en las frecuencias del servicio"

