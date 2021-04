El talaverano David Nieto, es un auténtico superviviendo del coronavirus. Hoy, 9 de abril se cumple un año de su ingreso en el Hospital Nuestra Señora del Prado. Anoche era reconocido, junto a otros colectivos, con uno de los Premios Extraordinarios Ciudad de Talavera. Un acto celebrado en el Teatro Palenque.

De manera extraordinaria se reconoció a los héroes y heroínas talaveranos que han luchado en primera línea contra la pandemia: empresarios, afectados por Covid-19, sanitarios y no sanitarios, Policía Local, Protección Civil, GEACAM, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, comerciantes, farmacia, transportes, entidades sociales; entre otros, en representación de toda la sociedad talaverana.

Unos premios en los que también se ha querido rendir un homenaje a todos los talaveranos, a través de una placa de cerámica que se instalará a los pies de la bandera de Talavera en la rotonda de la carretera de Madrid, en la entrada de la ciudad.

24 horas después, en "HERRERA EN COPE TOLEDO", y con los nervios más calmados, hemos querido acercanos a la dura historia de este conocido empresario talaverano, administrador de la empresa talaverana Distribuciones Nieto.





Con 47 años y sin ninguna patología previa, poco se podía imaginar David que cuando un 6 de abril de 2020 comenzó a tener fiebre, pasaría más de tres meses y medio ingresado "Tal día como hoy, hace justo un año que fui ingresado en el hospital Nuestra Señora del Prado por Covid-19 únicamente con fiebre. Apenas 24 horas después los médicos me dieron la mala noticia de que me tenían que llevar a la UCI ya que la situación había empeorado debido a una neumonía bilateral. Al día siguiente fui intubado. Me despertaron 28 días después, permaneciendo 7 días más en UCI. Tras esto estuve otros 30 días en planta inmóvil por lo que decidieron trasladarme al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo para acelerar mi recuperación. Allí estuve otro mes más. Después de tres meses y medio por fin volví a casa".

"No podía sujetar la cabeza, ni siquiera la cuchara, tuvieron que enviarme a Parapléjicos para recuperar la movilidad"

David tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos porque perdió mucha masa muscular "Apenas podía sujetar la cuchara, ni siquiera sujetaba el cuello, me tenían que mover con grúas y decidieron trasladarme a Parapléjicos donde hay mejores técnicas para recuperar la movilidad".





La angustia de no saber si lo iba a superar y hacerlo sólo en una cama de hospital, sin ver a su mujer y sus tres hijos fue también muy duro "solo recibían una llamada al día informándoles de cómo estaba evolucionando y hubo días en los que no sabían si iba a salir de esta"

Justo en este momento, cuando empezamos a ver que la curva de contagiados vuelve a subir y que los fallecidos aumentan es importante acordarnos que el coronavirus sigue entre nosotros y que mata, y que si al final le ganamos la batalla, cuesta mucho "los jóvenes que vemos, muchas veces sin mascarilla y haciendo fiestas no saben lo que hacen, porque no han pasado por esto. Es muy duro".

De lo que nunca se va a olvidar es de las personas que le cuidaron "Solo tengo palabras de agradecimiento a todo el personal sanitario".





Él ha sido uno de tantos y tantas que han sobrevivido, pero otros muchos se quedaron en el camino...