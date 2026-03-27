Operación Salida Semana Santa: Comunidad de Madrid pide precaución al volante, en las actividades en el medio natural y en las aglomeraciones

Todo preparado para una Operación Especial de Tráfico de Semana Santa que prevé superar los 17 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete comunidades autónomas (no en Madrid). Para la primera fase, que se inicia este viernes a las 15 horas y se prolonga hasta el domingo, están previstos 4,3 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La segunda fase arrancará el próximo miércoles, 1 de abril.

En estos días festivos, muchos motoristas aprovecharán para salir a rodar sus motos, un plan perfecto que no debe truncarse por un siniestro vial. En la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, una cifra que la DGT espera que "no se repita en esta ocasión" y que, gracias al respeto a las normas, todos disfrutemos de unos "días de descanso sin incidencias".

Para ello, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia con los medios humanos disponibles (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), así como sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos, que volarán todos los días del operativo).

Además, Semana Santa es el primer éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes: la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y haya que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Todo el dispositivo se puede consultar en www.dgt.es.

Como siempre, la DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

Además, recordar no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico. "Lo importante es llegar y volver para contarlo", apunta.

Unos consejos al volante que comparte también la Comunidad de Madrid con un llamamiento de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 a la prudencia en los desplazamientos. También recomienda revisar el estado general del vehículo antes de emprender viaje, sobre todo los neumáticos, y consultar la previsión meteorológica de las zonas por las que se vaya a circular.

Y en caso de accidente, insiste en la necesidad de actuar con rapidez y responsabilidad siguiendo la conducta PAS: Proteger la zona, Avisar inmediatamente al 112; Socorrer a las víctimas observando las indicaciones de los servicios de emergencia mientras llegan al lugar del siniesto.

CONSEJOS PARA SALIDAS AL MEDIO NATURAL

Estos días las salidas por carretera suelen llevar a los madrileños a destinos de costa, pero también a segundas residencias y a la Sierra. Para quienes opten por realizar actividades en el medio natural, la Comundiad de Madrid recomienda no hacer excursiones en solitario y adaptarlas a la condición física y experiencia de los participantes.

Es imprescindible planificar previamente la ruta, teniendo en cuenta la previsión meteorológica, y terminar la práctica antes del anochecer.

El Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA), con sede en Navacerrada, aconseja llevar equipamiento adecuado, incluyendo ropa y calzado apropiados, alimentos energéticos, agua suficiente y un teléfono móvil con batería completa.

Además, se insta a disponer de la aplicación My112, que permite la geolocalización en caso de emergencia.

Para acceder a zonas de montaña, se prioriza el uso del transporte público, ya que los aparcamientos suelen alcanzar su capacidad máxima en las primeras horas del día. En caso de utilizar vehículo privado, es imprescindible estacionar únicamente en los espacios habilitados, evitando pistas forestales, vías pecuarias o accesos a montes, con el fin de proteger el entorno natural y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

El Cuerpo de Agentes Forestales recuerda la importancia de respetar los itinerarios señalizados y no abandonar los caminos, especialmente en una época clave para la reproducción de numerosas especies protegidas.

Asimismo, se desaconseja alimentar a la fauna silvestre, ya que puede alterar el equilibrio del ecosistema y supone un riesgo tanto para los ciudadanos como para los propios animales.

En caso de localizar ejemplares heridos o fallecidos, se debe evitar cualquier manipulación y contactar con el 112.

Precaución ante aglomeraciones

La celebración de actos religiosos y la elevada afluencia de visitantes en distintos municipios de la región pueden dar lugar a aglomeraciones. En este contexto, se recomienda prestar especial atención a los menores, que deben permanecer siempre acompañados de un adulto, preferiblemente de la mano, y contar con algún sistema de identificación, como pulseras o tarjetas con datos de contacto.

Igualmente, se aconseja vigilar a personas mayores o con movilidad reducida, procurando que se sitúen en espacios amplios que faciliten una eventual evacuación en condiciones de seguridad.