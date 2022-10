Carlos Maldonado abrirá "Semillas", un restaurante-escuela para jóvenes desfavorecidos

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Carlos Maldonado:

Carlos Maldonado pondrá en marcha un nuevo restaurante en Talavera de la Reina. En esta ocasión lo hará a través de su Fundación "Raíces" .

Llevará el nombre de "Semillas" y será un Restaurante-Escuela cuyo objetivo es dar una oportunidad social y laboral a jóvenes que no han tenido una vida fácil y que en estos momentos están tutelados por la Junta de CLM "son jóvenes entre 16 y 24 años que no han tenido suerte en la vida y a los que la sociedad no les ha dado ninguna oportunidad, muy vulnerables y con dificultades de encontrar trabajo. A mí se me cruzó por el camino la cocina, algo que jamás había pensado y me hizo crecer como persona y como profesional, ¿por qué no ofrecerles esa oportunidad?".

El nombre no ha sido casualidad "todo empieza por una semilla, lo único que hay que hacer es regarla con el agua de la educación y si ellos quieren irán creciendo hasta echar raíces".

El ayuntamiento de Talavera ha querido respaldar esta nueva iniciativa de nuestro Estrella Michelín y le han ofrecido el bonito restaurante, que actualmente está cerrado, de Talavera Ferial " el ayuntamiento se ha volcado con el proyecto y nos han propuesto este local, del que yo estoy enamorado, con unas vistas impecables, un sitio magnífico". Sólo falta decorar el local "el restaurante es magnífico y no sólo queremos que vengan por el hecho de querer colaborar, sino porque va a ser uno de los restaurantes más bonitos y divertidos de Talavera".

La cocina va a estar inspirada en los comienzos del Restaurante Raíces y va a tener precios muy populares "Al contrario que "Raíces" va a ser barato, muy adaptado a todos, porque no es un negocio ni queremos sacar una rentabilidad, es una Fundación y creo que va a tener un menú magnífico".

De momento los docentes y la primera promoción de alumnos ya están preparado para comenzar el curso, "Les vamos a formar durante cuatro meses y después les mandaremos dos meses de práctica a algún restaurante que colabore con la Fundación "Raíces" y que tengan esa salida laboral digna".

En un principio está previsto que se abra el próximo mes de diciembre.

