Talavera de la Reina
Cámaras de videovigilancia permiten detener a dos menores por actos vandálicos en Talavera

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores

01/09/2025

Europa Press

Blanca Bermejo

Toledo - Publicado el

1 min lectura

La coordinación entre las cámaras de videovigilancia instaladas en Talavera de la Reina y la Policía Nacional ha permitido identificar a dos menores como autores de la quema de papeleras en la vía pública.

En un comunicado de prensa, la concejala de Seguridad Ciudadana de Talavera de la Reina, Macarena Muñoz, ha explicado que gracias a estas cámaras se ha identificado a los responsables de actos vandálicos que han ocurrido en la ciudad "recientemente”.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

La edil ha asegurado que la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia está cumpliendo con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y acabar con los actos incívicos que deterioran la convivencia y el mobiliario urbano. 

