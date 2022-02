El boxeador talaverano Adam Trenado vuelve a su ciudad para un "gran combate"

El boxeador profesional talaverano Adam Trenado peleará en Talavera de la Reina, en el combate estelar de velada programada para el próximo día 26, a partir de las 18:00 horas, en el Polideportivo 'Primero de Mayo', ante el tres veces campeón de América Latina, el venezolano Kelly 'Finito' Figueroa, que está programado a ocho asaltos



Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa de presentación el concejal de Deporte en Igualdad del Ayuntamiento de Talavera, Sergio Gutiérrez, junto al boxeador Adam 'Tornado' Trenado, quien ha mostrado el apoyo del equipo de Gobierno al púgil talaverano, que competirá por tercera vez en la ciudad.



"Es el rival más difícil al que me he enfrentado aquí", ha reconocido el púgil cerámico, que ha puesto en valor el aumento de la calidad de la velada, que además contará con otros combates previos profesionales.



Trenado ha asegurado que "aquí siento cosas que no siento en otros lugares, por eso merece la pena el esfuerzo", para apostillar que "la intención es que el boxeo cree afición y la gente deje de verlo como un deporte agresivo, sino como algo que fomenta el respeto o la superación personal", ha enfatizado.



Por su parte, el edil ha asegurado que "es un orgullo y satisfacción que nuestro gran boxeador vuelve a su ciudad para un gran combate" y, en este sentido, ha reiterado el compromiso municipal "no solo por fomentar el deporte base, sino apoyar a nuestros deportistas profesionales" que, en el caso de Trenado, "tiene una trayectoria espectacular".



En este sentido, ha deseado al boxeador todos los éxitos para que llegue a "su gran objetivo de colocarse primero del ránking nacional" y ha concluido invitando a la ciudadanía a que asista a arropar a su paisano, al tiempo que "apuestan por una disciplina" que hasta ahora apenas había tenido visibilidad en la ciudad.



Los combates anteriores pondrán en liza a Aaron Vaz contra Dionis Martínez, Juan Tovar frente a Sandro Hernández y José María 'Gallo' Hernández ante Carlos Álvarez.