La boca perfecta: Tomar medicación no impide ponerse implantes

Una pregunta muy frecuente a la hora de ponerse implantes dentales es si es posible esa cirugía si se está tomando medicación.

El odontólogo, Joaquín Martín del Río, de Clínica Dental ALAMEDA, en la plaza Alameda de Talavera de la Reina, hace algunas precisiones acerca de esta cuestión y de otras que se plantean a la hora de ponerse unos implantes dentales.

“Hoy en día es muy raro, sobre todo a partir de cierta edad, que no se tome alguna medicación tipo anti coagulantes como “Adiro” o “Sintrón”. Con los avances que hay sí es posible. En Clínica Alameda lo que hacemos es una interconsulta con su especialista y a todo el mundo se le ponen esos implantes, bien se suspende ese tratamiento, bien se le cambia o incluso con su medicación, como el Sintrón, podemos poner implantes, o sea que no es un impedimento”.

Lo que sí es muy importante, dice el doctor Martín del Río, es la prótesis que se quiere poner porque “hay pacientes que llevan toda la vida con las prótesis de quitar y poner y están cansados. Quieren tener algo fijo que no se les mueva, que no tenga paladar artificial y se les puede dar eses tratamiento pero hay otros que están muy contentos con ese tipo de prótesis pero quieren que se mueva un poco menos y les ponemos sólo los implantes necesarios para fijarles esa prótesis que sigue siendo de quitar y poner pero más fijos. Hay diversos tratamientos porque no todo el mundo es igual, bien por rango de edad o por otras cuestiones”.

En cuanto a los precios, Martín del Río considera que “cuando se baja el precio baja la calidad y a la larga lo barato sale caro”.

Otra cuestión a tener en cuenta es el día a día mientras esperamos que cicatricen los implantes que pueden ser meses y si estos además están en la zona de la boca que más se ve por lo que desde Clínica Alameda se propone un aparato provisional hasta que se pongan las prótesis definitivas.