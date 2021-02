El ayuntamiento de Talavera pide no salir de casa "aunque ha habido una ligera mejoría en los datos"

La portavoz municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Flora Bellón, ha reconocido que pese a que existe una ligera mejoría en el Hospital 'Nuestra Señora del Prado' ya que ha bajado la cifra de ingresados, “"los datos siguen siendo malos" y, por lo tanto, "hay que mantenernos en alerta puesto que todavía el índice de contagio es muy acusado".

Así, se ha pronunciado este jueves en rueda de prensa telemática la portavoz municipal, quien ha lamentado que "pese a esa ligera bajada, los datos son muy preocupantes y nos obligan a seguir haciendo ejercicio de responsabilidad".

En este sentido, la también concejala de Seguridad y Movilidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía "No hay que bajar la guardia, no hay que salir de casa para lo que no sea imprescindible", ha insistido.

Asimismo, ha incidido en la importancia de que "no tengamos contactos ni sociales, ni familiares", para reiterar que "es una demanda que necesita la ciudad, que necesitan los profesionales sanitarios" y concluir que "todos tenemos que seguir arrimando el hombro, para que esto baje cuanto antes".

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.438 en Castilla-La Mancha. La provincia de Toledo tiene 599 de estos pacientes (415 en el Hospital de Toledo y 184 en el Hospital de Talavera de la Reina). Hay 98 de estos pacientes en UCI con respirador. En las últimas 24 horas han fallecido 18 personas en la provincia pero no se da a conocer el número de muertes que se registran en Talavera.

Residencias de Mayores y otros centros

99 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus.

De los 99 centros, 34 están en la provincia de Toledo.