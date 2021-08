La Asociación SOS Talavera y Comarca desmiente las palabras del presidente Pedro Sánchez

Sorprendidos y anonadados se quedaron ayer más de uno al escuchar al presidente Pedro Sánchez decir en su visita a la ciudad cacereña de Navalmoral de la Mata y delante del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara que el AVE Extremadura-Madrid pasando por Talavera de la Reina y Toledo llegaría el año que viene "El tren llegará, querido Guillermo, probablemente por estas fechas o mucho antes, el próximo año. Será una realidad esa conexión tan demandada por parte de los extremeños".

En "Mediodía COPE Toledo" hemos hablado con Rosa de los Ríos, secretaria de la Asociación SOS Talavera y Comarca.

“Es imposible que el próximo año llegue el AVE. Hay un estudio informativo que está sin resolver porque se han presentado alegaciones. Hay que esperar a que se resuelvan. Después tendría que aparecer en los presupuestos generales del Estado la cantidad de dinero destinado a realizar las obras entre Madrid y Oropesa y una vez que apareciera en el BOE que se han aprobado esos presupuestos, habría que sacar a licitación estas obras y las empresas tendrían que presentar sus ofertas y una vez aprobado sí se podrían empezar las obras".





"Está proyectado el soterramiento del AVE a su paso por Torrijos y Oropesa, ¿por qué no en Talavera?, ¿es que quieren hundirnos?"

Desde la Asociación vuelven a insistir en que el AVE a su paso por Talavera debería ir soterrado y no construir un muro que dividiera la ciudad “Si a Talavera le ponen un muro de tres metros parten la ciudad para siempre y cuando un AVE pasa a 300 km/h las viviendas de alrededor sufrirían vibraciones y ruido y sería imposible y todos los vecinos que tienen sus parcelas y casas al otro lado de la vía, quedarían completamente aislados”. Con el río Tajo a un lado y el muro del AVE al otro, la ciudad quedaría encajonada.

En el último proyecto en vigor no aparece el soterramiento de las vías a su paso por Talavera “Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que esto no ocurra, de hecho está proyectado que esté soterrado en Torrijos y en Oropesa, ¿por qué no en Talavera?. Parece que quieren hundirnos y no nos lo merecemos”.