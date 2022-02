Aparece vandalizada la "Ventana de Leonardo" sólo 24 horas después de su inauguración

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha condenado los últimos actos vandálicos contra el patrimonio local tras aparecer vandalizado el nuevo proyecto de realidad aumentada en el yacimiento de Entretorres 24 horas después de su inauguración.



"Vamos a perseguir este tipo de actos para que no se vuelvan a repetir”, ha asegurado García Élez este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Grave Aurelio de León, donde ha reconocido que “da mucha pena, cuando se pone y se trabaja para poner en valor el patrimonio de la ciudad haya gente que no lo sepa respetar y lo vandalice”.



“Quién ha hecho el daño al patrimonio, no es la imagen del ciudadano de Talavera, y por lo tanto no vamos a cesar en nuestro empeño en seguir apostando por poner en valor las grandes cosas que tenemos”, ha apostillado.



En esta línea, García Élez ha recordado que próximamente se instalarán nuevas "Ventanas de Leonardo" en la ciudad y ha incidido en que "por mucho que se lo pongan difícil" va a seguir trabajando para poner en valor el patrimonio de la ciudad.



"Vamos a recuperar el patrimonio para toda la ciudadanía y para sentirnos orgullosos de esa gente que nos visita y que sobre todo conozca la huella del pasado”, ha insistido la alcaldesa, aunque haya gente que "no respeta el patrimonio ni a su ciudad".