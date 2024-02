El alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín, no se amilana ante las amenazas de muerte

¿Te imaginas pasear por tu pueblo y descubrir una pintada donde te amenazan de muerte?. Eso es lo que le ha sucedido a Diego Martín, el alcalde de la localidad toledana de El Carpio de Tajo.

En declaraciones a Herrera en COPE Castilla-La Mancha asegura sentirse tranquilo y con más ganas que nunca de trabajar por su pueblo “no alcanzo a comprender que haya personas que hagan esto. Entiendo que haya crítica y que estés o no de acuerdo con lo que hacemos porque esto es la democracia y la libertad de cada uno. Pero no puedo comprender que se llegue a amenazar o coartar la libertad de nadie”.

"Las amenazas me van a servir como acicate para trabajar más duro por mi pueblo y mis vecinos"

Asegura que estas amenazas no le van a intimidar “esto me va a servir como acicate para seguir trabajando más duro por mi pueblo y por mis vecinos”.

Diego ganó las elecciones municipales para el PP y obtuvo mayoría absoluta con un total de 6 concejales, frente a los 3 del PSOE , que perdió la alcaldía. También ha querido dejar claro que este hecho no retrata a los carpeños “ a mí es la primera vez que me sucede y apenas llevo en el cargo un año, me parece algo incomprensible, pero quiero dejar muy claro que cosas como esta no representan ni a Carpio de Tajo ni a los carpeños, un pueblo donde hay concordia y una paz social muy importante. Lo que ha ocurrido puede enturbiar el buen nombre de nuestro pueblo, aunque repito que no nos representa”.

Mi rotunda condena ante estas amenazas que ha recibido, en forma de pintadas, Diego nuestro alcalde en El Carpio de Tajo.



Siempre nos encontrarán en el diálogo, la libertad y la unidad.



Que no haya amenaza o insulto que detenga tu propósito de seguir trabajando por tu pueblo. pic.twitter.com/bTzaqi44nR — Paco Núñez (@paconunez_) February 25, 2024





Son muchos los mensajes de apoyo que ha recibido, incluido el del presidente del PP en CLM, Paco Núñez “quiero agradecer todas las muestras de cariño y todo el apoyo que estoy recibiendo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado