Alberche del Caudillo (Toledo) inicia los trámites para cambiarse el nombre

Alberche del Caudillo (Toledo) ha iniciado los trámites para cambiar su denominación y cumplir con la ley de Memoria Democrática, un proceso que deberá estar finalizado en un plazo máximo de tres meses.



De hecho, este miércoles 15 de febrero, el Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), del que depende Alberche del Caudillo que es una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), ha emitido una resolución en la que comunica que ha iniciado los trámites para cambiar la denominación, según ha informado a EFE el abogado que solicitó formalmente el cambio del topónimo, Eduardo Ranz Alonso.



En dicha resolución no se especifica cuál será la nueva denominación de esta pedanía, que será elegida en el pleno -que podrá decidir si el cambio consiste en quitarle "Del Caudillo" y quedarse como simplemente "Alberche" o elegir un nuevo nombre que cumpla las leyes- y que a continuación se deberá comunicar a la Diputación de Toledo y a la Federación Española de Municipios y Provincias.



Ranz solicitó formalmente el cambio de topónimos en 7 localidades españolas, entre ellas Alberche del Caudillo, para dar cumplimiento a la ley de Memoria Democrática, una vez que entró en vigor dicha norma, si bien hasta el momento solo esta pedanía toledana ha iniciado los trámites.



El abogado ha destacado que el cambio se vaya a hacer "de abajo a arriba", es decir, ya que ha sido Alberche del Caudillo quien ha solicitado a Calera y Chozas, que es el Ayuntamiento del que depende, que comience los trámites, y ha subrayado que una vez que arranca el proceso, al ser un trámite administrativo, no se puede paralizar, pues si así ocurriera, el Ayuntamiento se enfrenta a una multa que puede llegar a 10.000 euros.



Ranz ha celebrado que esta pedanía haya comenzado los trámites, porque supone que se está "dignificando España" al eliminar exaltaciones franquistas de los topónimos y, además, ha resaltado que el inicio de esta tramitación desde la propia pedanía demuestra que "la verdadera memoria, donde se vive es en los pueblos".



Con todo, ha lamentado que el resto de localidades en las que también solicitó el cambio no han iniciado trámites ni han contestado a sus requerimientos, a pesar de que la fecha máxima que tenían para hacerlo era finales de febrero, por lo que no descarta iniciar acciones judiciales.



Los municipios a los que solicitó los cambios de nombre que no han contestado son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Bajdajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Villafranco de Guadalhorce (Málaga).