El agua ha llegado al metro de altura en los garajes de los "Chalets de Gil" en Talavera

La borrasca Aline ha dejado 120 incidentes en CLM, 102 han ocurrido en la provincia de Toledo. La ciudad más afectada ha sido Talavera de la Reina con calles anegadas y parques inundados.





Vídeo



Sobre las once de la mañana algo más de 30 garajes de los conocidos como "Chalets de Gil" se inundaban y en algunos garajes el agua ha llegado al metro de altura "En mi casa el agua ha llegado a los 40 centímetros, salía el agua por la ducha y el sanitario, son aguas fecales".

Carlos nos contaba que en su casa se filtra el agua de los vecinos "la calle de al lado se inunda y se me filtra el agua de los vecinos que tienen inundada su casa".

Muchos de estos vecinos cuentan con su propia bomba de achique que tienen conectada en las arquetas de sus casas de forma automática, aun así desde que arreglaron la calle y la subieron de nivel estas bombas no son suficientes "antes de las elecciones, por primera vez en la historia esta calle la han asfaltado y la han subido como cinco dedos de altura y no han cambiado el colector y por segunda vez, la primera vez fue con la dana, nos ha entrado agua desde la calle. Aquí hay un problema con las tuberías y el ayuntamiento y Aqualia ya lo saben, lo que no sabemos es cuándo lo van a arreglar".

Otra vecina cuenta que la obra ya estaba aprobada "Esto viene ya del gobierno anterior que ya estaba aprobada esta obra y el presupuesto estaba metido en un cajón. Tienen que cambiar las tuberías y ponerlas de mayor calibre, porque estamos acogiendo el agua de todas las casas y pisos que han hecho alrededor y como nuestras casas están más bajas, en el momento en que se desbordan todo el agua viene a nosotros".

Tampoco estaban muy contentos con la atención prestada por los cuerpos municipales "Ni los bomberos, ni la policía local nos han hecho caso, solo ha venido protección civil que nos han dejado algunas bombas de achique y nos han ayudado y aconsejado".

El alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, junto con dos concejales también se ha acercado a hablar con estos vecinos "el alcalde ha venido a ver lo que ha sucedido y ha estado mirando por todos los chalets lo que había pasado".

Audio







Una hora después, sobre las doce y media de la mañana se colapsaba el techo de la cafetería del Parque Comercial el Golf. Al ser una hora entre el desayuno y la comida sólo había dos mesas con clientes que al escuchar un ruido extraño han podido salir a la calle, junto a los camareros, antes de que el techo se derrumbara. Así nos lo contaba en COPE un empleado de la empresa Norauto, justo enfrente del restaurante "han oído un estruendo, como si fuera un trueno, seguramente ha sido por el peso del agua y ha cedido el techo. Por ser la hora que era había poca gente y no ha pasado nada. Los trabajadores han podido salir por los otros accesos y gracias a Dios solo han sido daños materiales".







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

.