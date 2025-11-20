De Talavera al 23-F: los rostros talaveranos que dan vida al intento golpe de Estado en la nueva serie de Movistar

Hoy, 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, se estrena la esperada serie ‘Anatomía de un instante’. La producción de Movistar, dividida en cuatro capítulos, está basada en el célebre libro de Javier Cercas que narra el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Aunque parte de su rodaje se ha realizado en Madrid, la serie cuenta con una fuerte conexión toledana, concretamente de Talavera de la Reina, de donde proceden un gran número de sus actores y figurantes.

Talento talaverano en la Transición

La producción ha contado con una amplia representación de la Ciudad de la Cerámica, incluyendo tanto actores como figurantes. Uno de los rostros más destacados es el de Arturo Sánchez, conocido popularmente como ‘Archi’, un empresario local que ha encontrado en la interpretación una segunda vocación. En la serie, Sánchez da vida a una figura clave de la época. (Escucha la entrevista pinchando la foto de portada)

Me contrataron para el personaje de Ramón Tamames, mano derecha de Santiago Carrillo"

Arturo Sánchez interpreta a Ramón Tamames, quien en aquel momento era una figura prominente del Partido Comunista y mano derecha de Santiago Carrillo. "Me contrataron para el personaje de Ramón Tamames, que es la mano derecha de Santiago Carrillo", ha explicado el propio actor. Su participación no se ha limitado a este papel, ya que, según ha contado, "también me llamaron para hacer de doble de mi jefe, de Santiago Carrillo".

De empresario a actor por casualidad

La incursión de ‘Archi’ en el mundo de la actuación fue fruto de la casualidad. "Recibí un email diciendo que si podía participar en un rodaje de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ aquí en Vargas, y fui por curiosidad", relata. Esa experiencia le llevó a formarse en la Escuela de Cine y Teatro Joaquín Benito de Lucas de Talavera, y desde entonces ha compaginado su faceta empresarial con papeles en series, películas y spots publicitarios.

Un reparto coral con sello local

Además de Arturo Sánchez, otros talaveranos forman parte del elenco. Es el caso de Juan Piombo, que interpreta al general Prado Bonilla. La participación local ha sido muy variada, cubriendo diferentes escenas de la serie, desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados hasta manifestaciones y otros eventos de la época.

Unos salen en el congreso de los diputados, otros en manifestaciones"

El propio Sánchez ha detallado la diversidad de roles: "Unos salen en el congreso de los diputados, otros salen en manifestaciones, otros salen en eventos, haciendo de fotógrafos, muy variado". La serie, que según sus participantes "es muy buena", cuenta con intérpretes de renombre como el actor Ramón Solo, ganador de un premio Goya, y narra momentos clave como el protagonizado por Adolfo Suárez durante el asalto al Congreso. Un personaje que interpreta Álvaro Morte, el actor que dio vida al profesor de La Casa de Papel.