El Seminario Menor de Toledo "Santo Tomás de Villanueva" celebra su centenario

Fue el 1 de octubre de 1925 cuando, bajo el patrocinio de Santo Tomás de Villanueva se abría y se inauguraba el seminario menor diocesano. Llevan 3 años preparando el primer centenario de un Seminario de donde han salido cientos de sacerdotes y obispos con diferentes actos que han comenzado hoy mismo y que se mantendrán hasta junio de 2026.

Centenario Seminario Menor de Toledo

Hoy en día es el seminario más nutrido de España con 43 seminaristas. Muchos de ellos entran con 10 y 11 años. El rector del Seminario, Ignacio de la Cal nos contaba cuál es el perfil de estos niños “son chicos con una inquietud vocacional grande y una sed tremenda de Dios, a veces nos parece que esto es Lo digo por mi propia experiencia porque yo quise ser sacerdote desde bien pequeño y a los 12 años ingresé en este Seminario Mayor”.

Evidentemente, no todos continúan para ordenarse sacerdotes. Es un camino que van descubriendo durante su estancia en el seminario “no todos entran con 11 años, hay otros chicos que entran con 15 años o terminado el bachillerato. Muchos dejan el seminario porque ven que su camino es otro, pero otros jóvenes siguen e ingresan en el Seminario Mayor. Gran parte de las vocaciones en la diócesis de Toledo provienen de nuestro centro. En los últimos 10 años se han ordenado unos 40 antiguos alumnos”.

Capilla Seminario Menor

MUCHOS OBISPOS HAN PASADO POR EL SEMINARIO MENOR DE TOLEDO

Y es más, algunos de estos antiguos alumnos son actualmente Obispos “ por ejemplo el obispo emérito de Cordoba, Demetrio Fernández; el obispo emérito de Segovia, Ángel Rubio; el obispo emérito de Albacete, Ángel Fernández Collado, el obispo actual de Coria-Cáceres, Jesús Pulido o el decano de la Rota Romana en el Vaticano, Alejandro Arellano”.

Todos los seminaristas son internos y viven como el resto de los jóvenes aunque con alguna salvedad “van a clase, juegan al fútbol, ven películas, los fines de semana salen un ratito por Toledo, pero también viven en un ambiente religioso cuyo acto central es la misa diaria”.

MÓVILES PROHIBIDOS DE LUNES A VIERNES

Hay otra cosa que les diferencia del resto de los niños y adolescentes de hoy en día. , no están permitidos los móviles de lunes a viernes “El fin de semana pueden tenerlo un ratito, pero entre diario no les dejamos el móvil. Al principio les cuesta pero sin duda es una ventaja porque al final les ves haciendo cosas que otros niños no hacen, como jugar a juegos tradicionales, al fútbol o hablar entre ellos”.

Hoy han comenzado los actos conmemorativos del centenario del Seminario Menor con una misa presidida por el Arzobispo Primado, Francisco Cerro Chaves y la inauguración de la exposición “Tú, ¡sígueme!, actos que continuarán celebrándose hasta el mes de junio de 2026, pero sin duda el día grande será el 4 de octubre cuando por primera vez en la historia de este seminario se celebre una procesión hasta la catedral con las imágenes de Jesús niño y Santo Tomás de Villanueva que nunca han salido del Seminario Menor.