Lo que una empresa de Talavera ha conseguido sin apenas recursos en Tanzania

Raúl es un empresario de Talavera de la Reina y el CEO de cárnicas Dibe. Uno de los que ha hecho posible este proyecto. Un proyecto que trata de un matadero en Tanzania y que gracias a este empresario, han sido muchas las industrias españolas que han colaborado para aportar el material de construcción y la maquinaria y el equipo necesario para el matadero. En esta última fase para su puesta en marcha, se han enviado a Tanzania a asesores para que les expliquen a los trabajadores todo el proceso: “Han explicado todo el proceso productivo completo, desde todo el tema de materia higiene sanitaria, riesgos laborales, cómo funciona el sacrificio y como se tiene que aprovechar toda la carne”.- Dice Raúl: “Han explicado como hay que tratar la carne, porque allí no hay neveras y tampoco sistemas de conservación. Allí la carne de cerdo, de vacas, de oveja o de cualquier animal o se lo comen en el día o lo que no ya no vale”.





Javier Robledo también ha viajado a Tanzania y nos ha contado lo gratificante que es esta experiencia y como son los trabajadores: “Estoy encantado de poder ayudar a estas personas que tanto lo merecen. Los chicos son grandes trabajadores, preguntan mucho y pone mucho interés. Son muy listos”. “No todo es fácil cuando se trabaja de manera altruista, y más en estos países, nadie sabe lo que uno puede encontrar allí de hecho compañero suyo, sufrió una infección pulmonar y está ingresado en el hospital”.- Dice Raúl Sánchez de Castro. La Cadena COPE se suma a los deseos de que se mejore lo antes posible.

Un matadero en Karawue, adaptado a la falta de recursos pero con un objetivo claro, que hace posible que muchos ciudadanos tanzanos puedan salir adelante.