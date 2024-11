El mejor pan de España sale de un pequeño obrador en un pueblo de Toledo: "Cuarta generación dedicada a amasar"

Cualquier comida es buena acompañada con pan. Es un alimento que ha variado mucho con el tiempo, hay de muchos tipos, formas, aspectos e incluso sabores.

En Toledo, concretamente en la localidad de Maqueda de unos 500 habitantes, sus calles huelen al mejor pan que puedas probar.

OBRADOR

Ángel Ruiz y su panadería 'Ruiz Benayas' ha vuelto a demostrar que su pan es uno de los mejores de España. Ángel acaba de ganar el título de Mejor Panadero de España y ha conseguido una nueva estrella de oro en los galardones 'Estrellas de la Panadería' que concede cada año las plataformas Panatics y Pan de Calidad. Muy contento, Ángel nos contaba que "obtuve la miga de oro, que es el mejor pan de Castilla-La Mancha, el mejor obrador. Luego tengo dos estrellas de la Unión Nacional y esta vez he conseguido la estrella de oro como mejor panadero de España. Y para lograr esto hay que tener mucho sacrificio, que te guste mucho el oficio y mucho esfuerzo".

No ha sido fácil, Ángel ha tenido que competir con casi 700 panaderías de toda España, pero nada le ha hecho sombra a su hogaza, un pan que ya es sublime.

EL SECRETO

Este toledano nos contaba que "en vez de tenerlo en fermentación 24 horas, le damos 48 horas de fermentación, que eso lo que hace es que el gluten se degrada más y el pan no te hace daño al estómago. Lleva harina de trigo, un porcentaje de harina molida a la piedra, ecológica, y luego también lleva un porcentaje de centeno integral ecológico, que eso lo que aporta es un sabor muy bueno al pan".

Te preguntarás por qué los panes son tan diferentes, porqué hay tantos en los supermercados. Ángel nos contaba qué es lo que tiene que tener un pan para que realmente sea bueno y tenga buena calidad "un pan bueno se nota mucho está bien hecho, está bien fermentado y yo tengo un amigo, que es compañero tuyo trabaja en la COPE y hace el programa de Poniendo las Calles, que siempre me hace la misma pregunta: 'Oye Ángel, ¿por qué con tu pan no me duele el estómago?' Porque está bien hecho, fermentado 48 horas, y eso es lo que no te hace que te duele el estómago y el pan te sacia más que ninguno".

No es la primera vez que Ángel consigue un reconocimiento con su pan, ya fue en miga de oro en el 2021. Y su hermano, José Rodríguez Sánchez, regenta otra panadería en otro pueblo y también ha entrado en la ruta de las mejores panaderías de España.