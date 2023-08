El Instituto de la Mujer ofrece 27 recomendaciones literarias y cinematográficas para este verano, con temáticas centradas en la igualdad de género

Todos los títulos recomendados se encuentran disponibles en la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea, ubicada en la Plaza de Zocodover, 7. El boletín de recomendaciones al completo puede consultarse en la página web del Instituto de la Mujer.

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno, ha animado a “aprovechar el verano para conocer el amplísimo fondo documental de la Biblioteca Luisa Sigea, con libros, películas y otro tipo de materiales en los que se abordan cuestiones vinculadas al feminismo y a la igualdad de género”.

Toledo, 9 de agosto de 2023.– El Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, dependiente de la Consejería de Igualdad, ha dado a conocer, un verano más, un boletín con varias recomendaciones literarias y cinematográficas para estas vacaciones, con temáticas centradas en las mujeres y en la igualdad de género.



El boletín, disponible en el apartado ‘Recomendaciones’ de la web de la Biblioteca y Centro Documental Luisa Sigea, lo componen un total de 24 títulos literarios y tres obras cinematográficas, a los que se puede acceder de la misma manera que a cualquier recurso de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla–La Mancha.



“Con una industria cultural tan masculinizada, como otros ámbitos, es importante que la población acceda a libros o a películas sobre referentes femeninos o a historias hechas por mujeres en las que las protagonistas son también mujeres, con experiencias y pensamientos que no tienen tanta visibilidad como en el caso de los hombres”, ha añadido Moreno.



Junto a las dos recomendaciones infantiles, ‘La terrible Adèle’ y ‘Monstruo Azul’ y las dos juveniles ‘Nacer Niña’ y la ‘Cuidadora de palabras’, el boletín ofrece otros 20 libros y tres películas, organizadas en torno a diversos géneros o temáticas.



El género narrativo destaca con obras como ‘Matrioskas’, ‘El país de las mujeres’, ‘Los Astronautas’, ‘Tocar tierra’, ‘Retrato de una mujer moderna’ o ‘Tiene que ser aquí’, ‘No me gusta mi cuello’ o ‘Supersario’, que se usen a las propuestas biográficas de ‘Memorias de María Antonieta’ y ‘Beyoncé en la intersección’.



En el apartado de lectura especializada se incluye ‘Eso no es sexo’, ‘Lolita contra lobo’, ‘Micromachismos’ y ‘No lo haré bien’, junto a las recomendaciones basadas en temática LGBTI, ‘La mala costumbre’ y ‘Soy una tonta por quererte’.



Dentro del boletín se encuentran también ‘Patos’ y ‘Ama’ como propuestas de cómic y ‘Mujer’ y ‘Corazón Tradicionalista. Poesía 2088–2011’, en cuanto al género poético. Los títulos de cine ‘Cerdita’, ‘Girasoles silvestres y ‘Cinco lobitos’ cierran este boletín de recomendaciones elaborado por el Instituto de la Mujer para este verano.



La Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea es un servicio público que presta el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, como organismo dependiente de la Consejería de Igualdad, desde el año 2007. Cuenta con cerca de 13.000 documentos dedicados a temas de la mujer, en distintos géneros, formatos y temáticas.



Se encuentra ubicada en la sede central del Instituto de la Mujer, en la Plaza de Zocodover de Toledo, con un horario de atención presencial de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. También se puede seguir en sus redes sociales, en facebook, @Centro de Documentacion y Biblioteca Luisa Sigea; twitter en @BiblioLSigea e Instagram, en @bibliotecaluisasigeaclm, o a través de la página web del Instituto de la Mujer, https://institutomujer.castillalamancha.es/.



Luisa Sigea fue una destacada humanista y poetisa del siglo XVI, nacida en Tarancón (Cuenca), que llegó a dominar hasta diez idiomas.









