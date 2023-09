El Gobierno regional restablece el abastecimiento de agua con la tubería Picadas-Almoguera

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gomez, ha explicado que tras los trabajos de refuerzo del viaducto que cruza el río Perales llevados a cabo a contrarreloj por el Ejecutivo de García–Page, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), “hoy hemos realizado la primera prueba con una de las dos bombas del embalse de Picadas que bombean agua bruta a la tubería para su potabilización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Valmojado y hasta el momento, son positivas”.



Gómez ha informado que “con este paso y sí no hay imprevistos, los 41 municipios de Picadas 2 y 3 van a ir recuperando el abastecimiento de manera progresiva y a lo largo de esta tarde–noche tendrán agua en sus grifos”. En las próximas horas, se trabajará para revertir también el abastecimiento de los 30 municipios de Picadas 1 que se están abasteciendo temporalmente a través de la ETAP Sagra Este. El agua llegará a estos domicilios previsiblemente a lo largo del fin de semana.



Con los refuerzos temporales instalados en el puente, y “gracias a una solución técnica donde ha primado la efectividad y la seguridad en una ingeniería muy compleja, hemos realizado en tiempo récord de diez días una obra en la que se tardan habitualmente meses”, ha recalcado la consejera.

Aldea del Fresno (Madrid), 13 de septiembre de 2023.– La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mostrado la satisfacción del Gobierno de Castilla–La Mancha con los resultados de la primera prueba “que hemos llevado a cabo esta misma mañana de la mano de la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha y la empresa responsable del suministro, para restablecer de forma paulatina el abastecimiento a los 71 municipios que recibían agua por la tubería del sistema Picadas–Almoguera y a los que se les ha estado suministrando por sistemas alternativos”.



Así lo ha expresado Gómez durante su visita este miércoles a la obra realizada en el viaducto que soporta el conducto de abastecimiento y que cruza el río Perales en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, que fue gravemente dañado con las tormentas de la DANA del pasado domingo día 3, dejando colgando la tubería encargada de abastecer agua a cerca de 270.000 habitantes de la provincia de Toledo y que desde ese día han visto interrumpidos sus suministros.



La consejera ha puesto en valor los trabajos de refuerzos temporales instalados en el puente para sustituir las dos torretas que lo sujetaban y que arrasó la DANA, “pues gracias a una solución técnica en una ingeniería muy compleja, donde ha primado la efectividad y la seguridad, hemos realizado en un tiempo récord de diez días una obra en la que se tardan habitualmente meses, agilizando al máximo la solución del problema”.



La consejera ha detallado que “estamos realizando la primera prueba con una de las dos bombas del embalse de Picadas que bombean agua bruta a la tubería para su potabilización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Valmojado y, hasta el momento, son positivas”. Y ha recalcado que, “con este paso y sí no hay imprevistos, los 41 municipios de Picadas 2 y 3 van a ir recuperando el abastecimiento de manera progresiva y, a lo largo de esta tarde–noche, tendrán agua en sus grifos”.



Además, en las próximas horas, se intentará revertir también el abastecimiento de los 30 municipios de Picadas 1 que actualmente se abastecen temporalmente a través de la ETAP Sagra Este. El agua llegará a estos domicilios previsiblemente a lo largo del fin de semana. No obstante, como ha asegurado, se seguirá manteniendo los sistemas alternativos de abastecimiento por cisternas o agua embotellado en el caso de que hubiera algún problema puntual en algún municipio que seguirá recibiendo agua de la empresa suministradora Aqualia.



Gómez ha señalado que el restablecimiento del suministro siempre ha sido una prioridad para el presidente García–Page y ha agradecido la implicación y el esfuerzo técnico colaborativo que han llevado con el Gobierno regional “trabajando de manera coordinada los técnicos de Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha (IACLM), la Unidad Militar de Emergencias (UME), la empresa distribuidora Aqualia, a la empresa SIMA dirección y control, la Confederación Hidrográfica del Tajo”.



Y, por supuesto, ha agradecido la paciencia a toda la ciudadanía y a los ayuntamientos del sistema de Picadas “pues además de la falta de suministro de un recurso tan fundamental como es el agua, se estaban viendo afectadas por el paso de la DANA”, recalcando el trabajo realizado, el civismo y la solidaridad de ayuntamientos y diputaciones que han colaborado para suministrar agua a las zonas afectadas.



La consejera que posteriormente ha visitado también la ETAP de Valmojado para comprobar in situ el estado del suministro, ha estado acompañada durante toda la jornada por la directora de la Agencia del Agua, Mercedes Echegaray, de la directora–gerente de Infraestructuras de Agua de Castilla–La Mancha, Silvia Diaz Del Fresno, y de numerosos técnicos que han trabajado durante estos días en las obras de reparación.





